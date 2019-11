von Martha Weishaar

Am Sonntag ist Volkstrauertag. Seine Ursprünge gehen auf das Jahr 1919 zurück. Seit 1952 wird zwei Sonntage vor dem ersten Advent in erneuerter Form der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt gedacht. Im Vorfeld der Gedenkfeier schildert Bürgermeister Michael Scharf im Gespräch, wie sich die Gedenkfeiern in den vergangenen drei Jahrzehnten veränderten, und gibt Antworten darauf, ob man Menschen im 21. Jahrhundert damit noch erreichen kann und welche Bedeutung das Gedenken für ihn hat.

Michael Scharf | Bild: Martha Weishaar

Seit mehr als 30 Jahren nimmt Michael Scharf an den hiesigen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag teil, anfangs in seiner Funktion als Hauptamtsleiter, seit 1992 als Bürgermeister. Damals waren noch Angehörige von Kriegsopfern vertreten. Die Feier geriet dementsprechend emotional, kamen doch Frauen und Männer zusammen, deren Väter, Brüder, Verlobte, Ehepartner oder Schulkameraden im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren oder die als vermisst galten. Als vor etlichen Jahren ein Kommandeur der französischen Brigade auf Bitte des Bürgermeisters die Ansprache hielt, gefiel das bei Weitem nicht allen Anwesenden, erinnert sich Michael Scharf. Umgekehrt war es lange Zeit undenkbar, dass ein deutscher Kommunalpolitiker bei Gedenkfeiern in Frankreich anwesend ist.

Art des Gedenkens verändert sich

Michael Scharf hat mit diesen Tabus gebrochen. Er erinnert sich aber auch an einen, wenn auch anders gearteten, Eklat. Der einstige evangelische Pfarrer Ulrich Müller-Froß sah in der Gedenkfeier etwas Kriegsverherrlichendes und boykottierte diese. Mittlerweile sind die meisten Angehörigen von Kriegsopfern gestorben. Damit veränderte sich die Art des Gedenkens. Es gilt inzwischen allen Toten von Gewaltherrschaft.

Aktuelle Bedeutung des Gedenktags

„Politisch waren wir dem Weltfrieden schon deutlich näher als derzeit“, betont Michael Scharf im Gespräch die nach wie vor aktuelle Bedeutung des Gedenktages. „Der Volkstrauertag ist der einzige Zeitpunkt im Jahreslauf, an dem man sich bewusst macht, was passiert wenn. Dieser Tag hat sich zur Mahnung gewandelt, dass so etwas, wie es in den Weltkriegen geschah, nie wieder passieren soll“, fasst der Bürgermeister zusammen. „Dieser Tag ist zeitgemäßer denn je, wenn auch unter anderen Voraussetzungen.“

Schulen in der Pflicht

Aber kann man die Jugend mit diesem Thema noch erreichen? Diesbezüglich sieht der Bürgermeister ganz klar die Schulen in der Pflicht. Als er gemeinsam mit Schülern des Bildungszentrums am Hartmannsweiler Kopf und im Konzentrationslager Natzweiler-Struthof war, habe er so etwas wie Demut bei den Jugendlichen gespürt. „Wenn die Jugend das im Rahmen des Unterrichts erleben darf, kommt man mit dem Thema auch an sie heran. Gerade die kleinen Gedenkstätten eignen sich dafür.“ Vor allem sei jeder Schüleraustausch wichtig. Deutsche, französische und englische Jugendliche, die sich kennen, würden nicht aufeinander schießen, ist Michael Scharf überzeugt. An solcherlei internationalen Begegnungen sollte nicht gespart werden. Dass Schüler des Bildungszentrums bei den Gedenkfeiern mitwirken, hat eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr werden Zehntklässler der Bonndorfer Realschule mit ihrer Lehrerin Malu Bisch einen Beitrag leisten, verrät Rektor Felix Lehr.

Große Wertschätzung für Mitwirkenden

Große Wertschätzung bringt Michael Scharf all den Mitwirkenden der jährlichen Gedenkfeier entgegen. Solange Schüler, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Stadtmusik und Let‘s Fetz Chor in dieser Form mitwirken und sich jedes Jahr ein Redner findet, steht eine Fortführung der Tradition für ihn außer Frage. Wenngleich er sich für die Zukunft durchaus die eine oder andere Änderung vorstellen könnte. Etwa, dass es anstelle dezentraler Feiern ein zentrales Gedenken in Bonndorf gibt.