von Juliane Kühnemund

Es war die letzte Sitzung in der Legislaturperiode des amtierenden Bonndorfer Gemeinderats am Montagabend. Am morgigen Sonntag werden die Karten neu gemischt, die Bürger werden darüber abstimmen, wer in den kommenden fünf Jahren im Bonndorfer Gemeinderat sitzt. Wie Bürgermeister Michael Scharf gleich eingangs der Sitzung bekannt gab, wird sich das Gremium dann am 1. Juli zu einer besonderen Sitzung im Schloss treffen. Die ausscheidenden Stadträte werden verabschiedet, die neuen Mitglieder verpflichtet.

Nur für einen Bereich akzeptable Angebote

Der erste Tagesordnungspunkt der letzten Sitzung des amtierenden Gemeinderats gab nicht gerade Anlass zur Freude. Vorgesehen war, die Arbeiten für den Breitbandausbau in Wellendingen, Wittlekofen, Dillendorf, Brunn­adern und im Steinatal zu vergeben. Es kam aber anders als gedacht. Auf die Ausschreibungen waren entweder gar keine oder völlig überteuerte Angebote eingegangen, informierte der Bürgermeister, lediglich für den Bereich Wellendingen Nord habe man akzeptable Gebote erhalten.

Bonndorf Ab 1. Juni sollen die Gündelwangern im schnellen Netz surfen und sind damit die ersten, die vom Landkreis Backbone profitieren Das könnte Sie auch interessieren

Günstigster Bieter hier war die Firma Heitzmann & Wenzel, Stühlingen, mit einem Angebot in Höhe von 445 214 Euro. Die Firma erhielt auch den Zuschlag, obwohl auch diese Summe rund 100 000 Euro über der Kostenkalkulation der Stadt (341 101 Euro) liegt. In den anderen Bauabschnitten lagen die Gebote jenseits von Gut und Böse. „Da lagen die Summen Millionen über der Kostenkalkulation, ich hab soviel geflucht wie noch nie“, machte der Rathauschef seinem Ärger Luft. Von einer Arbeitsvergabe nahm man Abstand und wie es jetzt weiter gehen soll, ist noch offen.

Arbeiten für Pop Bonndorf

Vergeben werden konnten aber noch die Arbeiten für die „Zutrittskontrolle PoP Bonndorf, Gündelwangen und Wellendingen“. Hier handelt es sich um ein Zugangs- und Kontrollsystem zur Überwachung von kritischen Infrastrukturen. Die Firma TKF GmbH, Nettetal, erhielt den Zuschlag. Die Angebotssumme von 35 181 Euro sei ein „normaler Preis“, so Scharf, kalkuliert hatte die Stadt mit 32 237 Euro.