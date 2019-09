von Gudrun Deinzer

Unser tägliches Brot genießen wir, nachdem fröhliche Bäckersleute den Hauptteil ihres Arbeitstags bereits hinter sich haben. Zumindest auf die Bonndorfer Traditionsbäckerei Jost passt das Bild. Mitten in der Nacht ab 1 Uhr rotiert Karl-Egbert Jost in der Backstube hinter dem Rathaus. Schweißtreibend ist das Einschieben und Herausholen der riesigen Backbleche nicht nur wegen des Gewichts und der Geschwindigkeit. Es sind auch die Temperaturen, die hauptsächlich von den verschiedenen Öfen ausgehen.

Meisterschule mit Best-Ergebnis

Dem weithin auch als Stimmungsmusiker bekannten „Joschte-Bäck“ kann die nächtliche Schufterei die Laune nicht vermiesen. Einerseits erfreut er sich ohnedies eines sonnigen Gemüts. „Das bisschen Bewegung und das Zupacken tun mir gut“, meint er. Andererseits hat er besonderen Anlass zur Freude. Denn sein Sohn Jan ist von der Meisterschule zurück, mit besten Ergebnissen. Er ist Feuer und Flamme für die schrittweise Übernahme des Familienunternehmens.

Handarbeit inmitten in der Nacht

Karl-Egbert Jost geht die Treppe hoch in die Produktion. Auf dem Weg begegnet er Sabrina Rieger. „Die Sabrina macht in der Konditorei unsere Hochzeitstorten und sie macht auch alles in der Backstube“, lobt der Senior-Chef und erntet ein strahlendes Lächeln. Jan Jost (27) ist hier oben auf dem Posten. Gemeinsam mit Siegfried Saj und Pjotr Kuwalski knetet er – inzwischen ist es zwei Uhr geworden – Halbweißbrot-Teig per Hand zu wunderschönen Kugeln.

Arbeit abseits der Massenfertigung

Später soll dann der Teig für das Backhauseck mit knackigen Karottenstückchen und schließlich der für die Rosenweckle über denselben Tisch gehen. „Die ganzen Teige machen wir in Langzeitgare. Die Reifezeit des Teiges ist entscheidend für die Brotqualität. Sie erhöht die Haltbarkeit und erhält die Aromastoffe“, erklärt der junge Bäckermeister.

Für diese Art der Produktion habe man in der Industrie weder Platz noch Zeit. Überhaupt will Jan Jost das Handwerk quasi wieder neu erstehen lassen. „Auf Dauer will ich lieber weniger Sorten haben und die dann in bester Handwerksqualität. Lieber gibt es immer wieder einmal ein besonderes Brot oder Brötchen“, meint Jan Jost. Durch die Qualität wolle er sich abheben. „Preislich können wir mit den Discountern nicht mithalten. Aber das müssen wir auch nicht, wenn die Qualität stimmt.“

14 Filialen mit 100 Mitarbeitern

Vor der Leistung seiner Eltern hat er den größten Respekt. „Was da aufgebaut wurde, 14 Filialen und 100 Mitarbeiter, ist einfach wahnsinnig.“ Für Jan Jost bedeutet Handwerks-Zukunft aber auch Gesundschrumpfen. Fast freudig erzählt er, dass demnächst die Filiale in Tiengen geschlossen würde. Bestehen blieben dann nur noch das Bonndorfer Hauptgeschäft und die Filialen in Lottstetten und in Waldshut am Bahnhof. „Jan will einfach ‚back to the roots‘. Das soll er machen. Ich habe immer gesagt, dass einem die Arbeit Spaß machen muss, denn das ist ja Lebenszeit“, sagt Vater Karl-Egbert.

Arbeitszeiten schrecken ihn nicht ab

Acht bis zehn Stunden lang ist der Arbeitstag des alten Meisters immer noch. „Nichts tun ist keine Option für mich.“ Dennoch schafft der eingeläutete Generationenwechsel Spielräume. Karl-Egbert Jost freut sich beispielsweise darüber, dass öfter Musikabende mit ihm als Alleinunterhalter am Akkordeon in einschlägigen Wirtschaften machbar sind und der Betrieb dennoch läuft.

Tatsächlich war der Fortbestand der Firma auf der Kippe gestanden. Als Sohn Jan, der zunächst einmal Schmied geworden war und Pferdetrainer, das realisiert hatte, hat er sich besonnen und den Meister nach Sondereinstieg in Rekordgeschwindigkeit hingelegt. „Was mich früher so abgeschreckt hat, die Arbeitszeiten, finde ich gar nicht mehr so schlimm“, meint Jan Jost. Sechs bis sieben Stunden Schlaf würde er gut hinbekommen und die Tagesfreizeit oft für seinen geliebten Reitsport oder im Winter auch Mal zum Snowboarden nutzen.

Verschiebung zur Tagesschicht

Dennoch schwebt ihm mit der Rückbesinnung auf rein handwerkliche Strukturen auch eine Veränderung für mehr Attraktivität in diesem Handwerk vor. Stück für Stück wolle er sich Richtung Tagschichtarbeit bewegen. Wenn die Arbeitszeit dann so verschoben wäre, könne zudem im Produktionsgebäude, in dem durch Verkleinerung Platz frei geworden ist, auch die Konditorei untergebracht werden.

In der jetzigen Konditorei wäre dann wieder Platz für ein Café – so, wie es einstens war. Mit einem Holzbackofen will er sich auch für Privatfeste empfehlen. Als er für eine Gin-Verkostung kürzlich gebeten worden war, einige Spezial-Baguettes zu backen, war er begeistert von der kreativen Arbeit und schließlich dem Kundenkontakt bei der Verkostung hinterher.

Rohstoffe aus der Natur

Nebenher befüllt er die große Knetschüssel mit Mehl, das von oben aus dem Silo hineinfällt, mit Backpulver, Hefe, Malzextrakt. Ganz unten am Boden liegt ein Teigrest und schließlich kommt eine Kanne Eis hinzu. „Wir schaffen hier mit der Natur. Die Rohstoffe kommen aus der Natur. Aber auch die Temperatur spielt eine riesige Rolle. Darauf muss man reagieren“, erläutert Jan Jost. Er zeigt auf die Portionier-Maschine für das A-Produkt, die Wasserweckle, von denen an Wochenendtagen rund 1600 Stück die Backstube verlassen. „Die schalte ich immer zuerst ein, weil hier die Temperaturanzeige ist“, erläutert er.

Wie die Brötchen saftig bleiben

30 Grad werden angezeigt, jetzt um kurz vor vier Uhr morgens. Das sei eine angenehme Arbeitstemperatur. In der Hitzephase des Sommers seien es 38 Grad gewesen. „Das war schon knackig“, gibt er zu, eben auch für den Teig. Bei der Portionierung des Mehls gäbe es Toleranzen, weshalb durchaus einmal Wasser nachgegossen werden müsse – wie eben jetzt. „Mit den ganz großen Industrieknetmaschinen kann man den Teig gar nicht so feucht machen“, erläutert Jan Jost.

Nicht zuletzt der Feuchtigkeitsgehalt des Teiges entscheide aber darüber, ob ein Brot oder Brötchen außen knusprig und innen saftig und eben nicht trocken sei. Auch mit dem Teigrest habe es eine Bewandtnis. In der Bäckerei werde durchgehend mit eigenem Natursauerteig gearbeitet, der innerhalb von 48 Stunden verbraucht wird. „Mit so einem Teigrest bleibt das Brot auch saftiger, das ist halt Handwerk“, sagt Jan Jost mit Augenzwinkern.

Früher Besuch in der Backstube

An diesem Morgen, 4.25 Uhr, freut sich noch jemand: Markus Mensak, Handelsvertreter für Rohstoffe und selbst Bäckermeister, kommt in die Backstube und gratuliert mit einem kleinen Geschenk zum bestandenen Meister. „Leider gibt es viel zu wenige, die sich noch aufs Handwerk besinnen“, meint dieser, weshalb er umso mehr an den künftigen Erfolg des alt eingesessenen und doch auch irgendwie neuen Handwerksbetriebs glaube.

„Es ist einfach toll, wenn ich morgens hier rausgehe und die vielen fertigen Weckle und Brote sehe“, sagt Jan Jost auf dem Weg nach unten, wo jetzt um 5 Uhr die ersten Fuhren abgeholt werden. „Mir geht dabei heute noch das Herz auf“, meint sein Vater. So oder so – ein Familienbetrieb bleibt der „Joschte-Bäck“.