von Martha Weishaar

Die zunehmende Verkehrs- und Lärmbelastung durch Motorräder ist für viele Menschen ein Ärgernis. Zumal dann, wenn der Krach als unerträglich empfunden wird. Nun stellte sich Landrat Martin Kistler gemeinsam mit dem Leiter der Straßenverkehrsbehörde, Peter Ackenheil, im Foyer der Bonndorfer Stadthalle einer öffentlichen Diskussion zu diesem Thema. Bei der Problematik richtet sich der Blick vor allem auf die Anrainer der Rothaus-, Allmend- und Hansjakobstraße sowie am Bildstöckle, die vermehrt Beschwerden geäußert hatten.

Der Landrat warnte vor zu hohen Erwartungen, wie zuvor bereits Bürgermeister Michael Scharf. „Überschätzen Sie unsere Möglichkeiten nicht. Nicht immer können politisch Verantwortliche Lösungen präsentieren, die Sie sich wünschen. Das frustriert auch mich. Dennoch soll nicht der Eindruck entstehen, der Staat wäre handlungsunfähig“, relativierte Martin Kistler die Spielräume von Landkreis und Kommune. Beides sind keine gesetzgebenden, sondern ausführende Staatsorgane, die sich in ihrer Vorgehensweise an vorhandene Gesetze halten müssen.

Die Initiative, die Susanne Kirchschlager gemeinsam mit Hans-Peter Jung ins Rollen gebracht hat, lobte der Kreischef ausdrücklich. Die zunehmende Belästigung durch Motorradfahrer sei kein singuläres Problem für Bonndorf, auch andere Kreisgemeinden seien betroffen. Daher habe sich der Landkreis im vergangenen Sommer sowohl der Eifel-Initiative als auch im Januar der baden-württembergischen Initiative von mittlerweile 60 Kommunen gegen Motorradlärm angeschlossen. Kistler regte an, dass auch die Stadt Bonndorf sich dieser Initiative anschließt.

Am Randenabstieg der B 314, hier mit Blick auf die unfallträchtige Sonnenhofkurve, wie auch zu Beginn des Randenaufstiegs, weist dieses Schild auf die Gefahr für Motorradfahrer hin. Ähnlichen Beeinträchtigungen sehen sich auch Anwohner der L 170 ausgesetzt. | Bild: Bernhard Lutz

Was fordern die Initiatoren?

Anwohner der oben genannten Straßen sehen sowohl eine Gefahr durch Raser als auch eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch Lärm. Daher fordern die Unterzeichner der Unterschriftenliste, das Ortsschild an der L 170 Richtung Steinasäge vom jetzigen Standort Richtung Süden bis nach der Einbiegung in die Allmendstraße (Autohaus Probst/Landschaftsbau Woll) zu verlegen.

Sollte dies nicht möglich sein, fordern die Unterzeichner der Unterschriftenliste eine außerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer zwischen dieser Einmündung und dem Ortsschild sowie regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen. Entsprechende Bitten wurden der Straßenverkehrsbehörde seit Jahren wiederholt vorgetragen.

Die Begründung der jüngsten Ablehnung vonseiten der Behörde erregte die Gemüter. Vor dem Hintergrund weniger Unfallzahlen bestehe keine Rechtsgrundlage, wurde mitgeteilt. „Es kann doch nicht sein, dass erst was passieren muss“, fasst Susanne Kirchschlager den Ärger zusammen. Hans-Peter Jung ergänzt: „Die Motorradfahrer kommen von April bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen von morgens bis abends in Massen. Alle wissen, dass auf dieser Strecke kein Mensch kontrolliert.

Was spricht gegen Versetzung des Ortsschildes oder ein Tempolimit?

Die geltende Rechtslage lässt weder das eine noch das andere zu, klärt Peter Ackenheil auf. Die Bebauung entlang der L 170 erlaubt kein Versetzen des Ortsschildes. Die Möglichkeit eines Geschwindigkeitstrichters vor dem Ortsschild ist nicht gegeben, weil dieses weithin sichtbar ist. Auch was die Lärmbelästigung anbelangt geben 2000 Fahrzeuge, die durchschnittlich pro Tag die Landstraße Richtung Steinasäge befahren, nach derzeit gültigen Lärmmessungen keine Grundlage für ein Tempolimit außerorts.

„Infolge der schwachen Befahrung an Wochentagen wird der Motorradlärm an Wochenenden deutlicher wahrgenommen, so wie die Zunahme eines Lärmpegels um zehn Dezibel als Verdoppelung wahrgenommen wird“, sagt Peter Ackenheil. Er weiß um die Beliebtheit der kurvigen L 170 und kennt sich aus eigener Erfahrung auch mit Beschleunigungsvorgängen an Motorrädern und dem Lärmanstieg aus. „Aber wir können nicht nach Gutsherrenart Geschwindigkeitsbeschränkungen aufstellen.“

Ebenfalls keine Handhabe gibt es gegen Motorradgruppen, selbst wenn die einen Lärmteppich hinter sich herziehen. Nach einem Vor-Ort-Termin im Jahr 2016 wurden Schilder aufgestellt, um an die Vernunft der Fahrer zu appellieren. „Wir hatten schon verschiedene Podiumsdiskussionen mit dem Lärmschutzbeauftragten des Landes in anderen Gemeinden. Es sind immer die gleichen Klagen, aber keiner hat eine rechtlich einwandfreie Lösung.“

Erreicht werden könne nur etwas, indem man Druck auf politischer Ebene aufbaue. Die derzeitigen Fahr- und Lärmmessungen bei der Zulassung seien nicht real und müssten besser kontrollierbar sein. Wobei auch die Instrumente bei Kontrollen unzulänglich seien. Zu laut befundene Fahrzeuge müssten momentan zur TÜV-Kontrolle nach München befördert werden.