von sk

Karin Cosic eröffnete zum letzten Mal die Versammlung der Bonndorfer Sportkegler. Schon lange hatte sie angekündigt, dass sie sich nicht ein weiteres Mal zur Wahl stellen würde. Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder Hansjörg Adler und Paul Tröndle folgten die kurzweiligen Berichte aus den einzelnen Ressorts.

Zahlreiche sportliche und außersportliche Höhepunkte prägten das Vereinsjahr. Unter anderem gelang es der ersten Frauenmannschaft erneut, die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga zu erringen. Aufgrund zahlreicher Auflagen des DKBC verzichtete die Mannschaft allerdings auf die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga.

Für die Männermannschaft des Klubs endete die Verbandsligasaison mit einem sehr guten fünften Tabellenplatz. Lange Zeit spielte man sogar um die vorderen Plätze mit, ehe ein Leistungsabfall im letzten Saisondrittel den Höhenflug bremste.

Die zweite Frauenmannschaft erzielte in der Landesliga einen beachtlichen fünften Platz und profitierte dabei von ihrer Heimstärke. Für die X1-Mannschaft sprang am Ende der siebte Platz in der Bezirksklasse A heraus.

Große Erfolge gab es auch bei den Einzelmeisterschaften. So wurden Jana Bachert (U23) und Birgit Eder (Seniorinnen A) jeweils Landesmeisterinnen und haben sich damit für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Während die Meisterschaften der U23 bereits ausgetragen wurden, steht der große Tag für die Seniorinnen noch bevor. Am 29./30. Juni gehen die Titelkämpfe in Ludwigshafen-Oggersheim über die Bühne.

Ebenfalls für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert hat sich Max Gantert, der bei den Jugendmeisterschaften mit der Mannschaft des KV Singen in Oggersheim an den Start gehen wird. Da der SKV Hochschwarzwald keine eigene U18-Mannschaft zu den Meisterschaften entsenden konnte, wurde er als Gastspieler an die Singener „ausgeliehen“.

Ehrungen: Im Anschluss an die Berichte folgten Ehrungen und Verabschiedungen. Geehrt wurden Andrea Cosic, die auf 450 Pflichtspiele für den SKV Bonndorf zurückblicken kann, sowie Bozo Cosic (350), Gabriele Werner (200) und Peter Betz (100). Aus den Reihen der Aktiven wurden die Schwestern Andrea und Tanja Cosic verabschiedet. Beide haben zum Ende der abgelaufenen Saison ihre Kegelschuhe an den Nagel gehängt.

Ehrungen beim SKV: (von liinks): Peter Betz, Gabriele Werner, Andrea Cosic und Bozo Cosic absolvierten die meisten Pflichtspiele. | Bild: Patrick Schneider