Bonndorf Bonndorfer Rückspiegel 2017

Das zu Ende gehende Jahr hat in der Löwenstadt und in Wutach viele Ereignisse gebracht, die nicht vorhersehbar waren. Der Bonndorfer Lokalchef blickt auf diese und andere Ereignisse zurück.

Rückspiegel geben nicht immer ein klares Bild dessen, was sich hinter einem tut. Das ist beim rückwärts fahren mit dem Auto nicht anders als mit dem Blick zurück auf ein Jahr. Vieles wird verzerrt wahrgenommen, manches verschwimmt vor dem inneren Auge, weil einem das Gedächtnis einen Streich spielt. Gut, dass es bei neuen und alten Medien ein Archiv gibt, in dem man auf Fakten zurückgreifen kann. Da stehen sie, die Ereignisse des Jahres 2017 – die schönen und die weniger schönen, fröhliche Feste und erschütternde Geschichten. Buntes Leben und tragische Momente. Das Thema Glasfaser nahm viel Raum ein und wird Landkreis und Kommunen noch länger beschäftigen. Bürgermeister als Verkäufer von Breitbandanschlüssen – wer hat sich diese Geschichte nur einfallen lassen? Danke, liebe Politiker in Berlin, dass ihr die große Telekom privatisiert habt! Bezahlen muss diese politische Entscheidung nun wieder der kleine Bürger, wenn er vom weltweiten Netz nicht abgehängt werden will. Gründlich daneben ging auch der Verkauf der ehemaligen Jugendherberge im ersten Anlauf. Nach der Rückabwicklung des Verkaufs soll dort wo einst Jugendliche ihre Freizeit gestalteten, nun bald Wohnraum entstehen – gut so. Erschüttert wurde die Stadt im März von einem gewaltigen Erdrutsch bei Boll. Der hatte auch Auswirkungen auf die "Lebensader" L 170 zwischen Bonndorf und Löffingen, die Straße rutschte ab und bekam tiefe Risse. Die Natur lässt sich trotz Ingenieurskunst eben nicht so einfach bändigen – im Zweifelsfall ist sie immer stärker. Ein Beben ganz anderer Art war die Kontroverse um die künftige Dimension des Schmidt's Marktes in der Bahnhofstraße.

Sie schlug hohe Wellen, die Wogen scheinen aber nun (vorerst) geglättet. Mals sehen was passiert, wenn die Bagger anrollen. Es gab aber auch wieder Grund zum Feiern: Das Schlossfest sprengte mit der Besucherzahl diesmal alle bisherigen Grenzen, und der Trachtenverein zog mit vielen bunten Trachtengruppen über die Festmeile. Das modernisierte Waldstadion wurde mit einem rauschenden zweitägigen Fest des Sports (etwas verspätet) bei strahlendem Sonnenschein seiner Bestimmung übergeben. Auch zum Sportfest des SV Ewattingen kamen viele Hundert Besucher. In der Nachbargemeinde gab ein geschätzter Gemeinderat seinen Abschied aus dem Gremium – Joachim Burger wurde zum neuen Bürgermeister von Stühlingen gewählt. Auch Prominente kamen: Erzbischof Burger feierte einen Gottesdienst in der kleinen Kapelle in Boll. Den Glanz großer Bühnen brachte Kabarett-Star Lisa Fitz nach Bonndorf. Und im letzten Monat des Jahres wurde beim Großfeuer im Gewerbegebiet Breitenfeld wieder einmal deutlich, wie wichtig eine gut ausgebildete Feuerwehr ist. Das neue Jahr wird erneut Überraschungen bringen, aber auch viele geplante Dinge werden eintreffen. Für mich persönlich sind es nur noch wenige Monate als Leiter der Bonndorfer SÜDKURIER-Redaktion – Ende März gehe ich in Ruhestand. Ich wünsche allen unseren Lesern einen guten Start ins Jahr 2018.