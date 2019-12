Zwei Schülerinnenteams der Realschule Bonndorf haben sich im Geräteturnen beim Kreisfinale „Jugend trainiert für Olympia“ für die Bezirksebene qualifiziert. An den Turngeräten glänzten Celina Schwörer, Adriana Vass und Sarina Krause sowie Lucie Gradomski, Lia Di-Lisi, Louisa Winterhalder, Alina Krause und Vianne Bader. Die Mädchen der Realschule Bonndorf hatten sich auch in diesem Schuljahr zu zwei Mannschaften zusammengeschlossen, um bei der Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia – Gerätturnen“ teilzunehmen.

Schülerinnen glänzen mit Können

Die Schülerinnen können durch die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb ihr Können auch außerhalb des Unterrichts unter Beweis stellen. Zudem repräsentieren die Mädchen damit auch die Realschule Bonndorf und geben der Schule ein Gesicht. Je nachdem, welchen Platz sich die Mannschaften erturnen, qualifizieren sie sich für die nächst höhere Ebene, das heißt, dies kann von Kreisebene, über Bezirks- und Landesebene bis zum Bundesfinale reichen. In Jestetten fand der erste Wettkampf auf Kreisebene für „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Aufgrund der Leistungen der Mädchen an Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden qualifizierten sich beide Mannschaften der Realschule für den nächsten Wettkampf auf Bezirksebene und die Mädchen bereiten sich hoch motiviert auf diesen Wettkampf (30. Januar in Tiengen) vor.