von Heidi Rombach

Musik machen, ist etwas Tolles. Diese Erfahrung durften Buben und Mädchen von acht Jahren an im Bonndorfer Stadtmusikproberaum im Feuerwehrgerätehaus an der Waldstraße machen. Nach Herzenslust bestand Möglichkeit, allerlei Instrumente auszuprobieren und zu sehen, welches einem am besten liegt.

Eine Schauprobe mit Alexander Bernhart, dem Dirigenten des Trainingsorchesters, ging dem voraus. Im Zuge dieser Schauprobe konnten die zahlreichen Schüler und ihre erwachsenen Begleiter hautnah erleben, aus wie viel Registern ein Orchester besteht.

Außergewöhnliche Erfahrung

Geduldig hörten die jungen Musikanten der Ansage von Alexander Bernhart zu. „Jetzt kommt die nächste Stelle. Spielt es mal. Das müssen alle hören“, war seine Aufforderung. Und für die jungen Gäste indes eine außergewöhnliche Erfahrung zu hören, was zum Schluss ein klangvolles Musikstück ergibt. Felix Schüle, Dirigent der Jugendkapelle der Bläserjugend, kommentierte: „Ihr seht die einzelnen Instrumente. Am dringendsten brauchen wir Leute, welche Querflöte lernen wollen.“

Mit voller Konzentration widmet sich dieses Mädchen der Musik. | Bild: Heidi Rombach

An verschiedenen Tischen lagen Klarinetten, Saxofone, Trompeten, Hörner, tiefes Blech und vor allem Schlaginstrumente. Unter den Aktiven der Bläserjugend war auch die neunjährige Maira Beck. Seit anderthalb Jahren spielt sie das Horn. Drei Jahre zuvor musizierte sie noch mit der Blockflöte. Sie, wie auch ihre Musikkameraden, gab jeweils zu Instrumenten Auskunft.

Mit voller Puste: Dieser Junge gibt alles, um einen Laut aus der Trompete zu bringen. | Bild: Heidi Rombach

Die Ausbildung erfolgt über die Musikschule Südschwarzwald und wird von professionellen Lehrkräften durchgeführt. Im Herbst beginnt das neue Schuljahr, so dass eine Anmeldung bis Ende Mai notwendig ist. Unschlüssige können sich bei der Vorsitzendenden der Bläserjugend, Meike Beck, nach dieser Frist noch melden. Die monatlichen Kosten für die Eltern belaufen sich auf 48 Euro. Für das zweite Kind gibt es fünf Euro Nachlass. Bei drei Kindern fallen Kosten von 40 Euro pro Kind an. Einmal wöchentlich ist eine halbe Stunde Ausbildung am Instrument beim Fachlehrer. Die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine besteht seit 1992. Der Verein wird getragen von den Beiträgen der Eltern, von den Zuschüssen der Stadt und des Fördervereins.