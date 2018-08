von sk

Klaus Morath forschte über August Hirt, der 1941 als Professor an die Reichsuniversität Straßburg berufen worden war und der sich nach Kriegsende 1945 beim „S’ steinerne Krizle“ auf Gemarkung Schluchsee-Schönenbach das Leben nahm. Professor August Hirt war im Sommer 1941 auf den Lehrstuhl für Anatomie der neugegründeten Reichsuniversität Straßburg berufen worden.

Experimente am "Menschenmaterial"

Im Dezember 1941 stellte ein persönlicher Referent von SS-Reichsführer Heinrich Himmler in Aussicht, dass man August Hirt nicht mehr nur mit Ratten experimentieren lassen müsse, sondern ihm „… die Möglichkeit geben möge, mit Gefangenen und mit Berufsverbrechern, die sowieso nicht mehr in Freiheit kommen, und mit den für eine Hinrichtung vorgesehenen Personen Versuche jeder Art anzustellen, die seine Forschung fördern könnten“. Dieses „Menschenmaterial“ war im Konzentrationslager Natzweiler-Struthof, zirka 60 Kilometer südwestlich von Straßburg, schnell gefunden. Dort seien, so Klaus Morath, die Tätigkeiten August Hirts vom Reichsführer SS in jeglicher Form unterstützt worden, indem „… die notwendigen Apparate, Geräte, Hilfsmittel und Mitarbeiter bereitzustellen beziehungsweise zu beschaffen“ seien.

"Beste" Köpfe des Deutschen Reichs

Wissend über diesen mächtigen Rückhalt und gut ausgerüstet habe August Hirt außerdem eine Schädelsammlung aus ermordeten jüdischen, politischen Kommissaren der sowjetischen Armee, mitzuplanen begonnen. Dies habe ein Prestigeobjekt für seine ihm unterstehende Anatomieabteilung werden sollen. Die Eliteuniversität, auch „NS-Kampfuniversität Straßburg“ genannt, galt nun als eine Art Frontstätte der Wissenschaft. Adolf Hitler hatte sie als Herzensprojekt auserkoren. Die Fakultäten wurden mit den „besten“ Köpfen des Deutschen Reichs besetzt. August Hirt arbeitete fortan für die Unterabteilung „Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung“ der SS-Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Ahnenerbe“.

Ziel der Forschung

Ziel der Forschung war unter anderem der anatomische Nachweis, welcher die Juden als eine angeblich eigenständige Rasse charakterisiert. Doch der Plan der erwähnten Schädelsammlung habe sich als nicht durchführbar erwiesen, erläutert Klaus Morath. Nicht minder makaber sei das folgende Projekt, eine jüdische Skelettsammlung, gewesen, an dem der Professor ab Sommer 1942 beteiligt gewesen sei, führt Klaus Morath weiter aus. Im Juni 1943 seien zwei Anthropologen und ein Präparator nach Auschwitz gereist mit dem Auftrag, jüdische KZ-Häftlinge zu selektieren und anthropologisch zu vermessen. Laut einem der Hauptorganisatoren des Holocausts, Adolf Eichmann, habe sich dort gerade „besonders geeignetes Material“ befunden. Von Auschwitz seien die Gefangenen in das elsässische KZ Natzweiler-Struthof deportiert worden, um sie dort in der eigens für Giftgasexperimente umgebauten Gaskammer unter einem üblichen falschen Vorwand, in diesem Falle zur Desinfektion, zu töten. Die Zahl der vergasten Juden habe sich auf 86 belaufen.

Leichen im Keller

Die Leichen seien umgehend in den Keller des Anatomischen Institutes in Straßburg gefahren worden, erläutert der Bonndorfer Lehrer. Dort seien die Körper in mit Alkohollösung gefüllten Bottichen konserviert worden. Hier lagerten sie mehrere Monate, da die Entfleischungsmaschine kriegsbedingt nicht rechtzeitig habe geliefert werden können. Im Herbst 1944 wurde Straßburg von alliierten Soldaten befreit. August Hirts Ehefrau und Sohn kamen bei einem amerikanischen Bombenangriff in Straßburg-Neudorf ums Leben. Schleunigst sei in der Reichsuniversität begonnen worden, Spuren des Verbrechens zu beseitigen, so Klaus Morath. So habe der zum SS-Sturmbannführer beförderte August Hirt den Auftrag gegeben, die Leichen im Keller unkenntlich zu machen oder im Krematorium zu verbrennen. Das Zahngold habe sich August Hirt aushändigen lassen. Im Glauben, dass sein Vertuschungsauftrag ausgeführt worden war, habe er sich mit seiner Tochter auf den Weg in die Universitätsstadt Tübingen gemacht, um sich in der Anatomieabteilung einzurichten. Es dauert bis zum 19. April 1945, bis die Franzosen auch in Tübingen einmarschierten.

