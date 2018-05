Bonndorf Bonndorfer Keglerinnen feiern mehrere Erfolge

Jana Bachert vom SKV Bonndorf holte sich bei der Mannschafts-WM den zweiten Platz. Roswitha Stritt und Karin Cosic überzeugten bei den Landesmeisterschaften – sie holten sich Silber und Bronze.

Erfolge feiern die Bonndorfer Keglerinnen bei der WM und den Landesmeisterschaften. Auch zwei Monate nach Beendigung der Punktspielrunde sind noch einige Keglerinnen des SKV Bonndorf im Einsatz. Jana Bachert holte sich bei der WM in der Mannschaftswertung eine Silbermedaille. Roswitha Stritt erzielte den zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften der Seniorinnen C. Karin Cosic holte sich bei den Seniorinnen B die Bronzemedaille.

Weltmeisterschaft

Für Jana Bachert, zweifelsohne das Aushängeschild des Bonndorfer Kegelsports, stand zum wiederholten Male die Teilnahme an den Weltmeisterschaften auf dem Programm. Bei den U 23-Titelkämpfen im rumänischen Cluj errang sie eine Silbermedaille mit der Mannschaft. Hinter den Kroaten, die sich mit 3553 Kegel den WM-Titel sicherten, kegelte sich die deutsche Mannschaft bestehend aus Jana Bachert (583 Kegel), Celine Zenker (KSV Gräfinau-Angstedt, 603 Kegel), Alena Bimber (ESV Pirmasens, 597), Saskia Barth (KC Schrezheim, 579), Tanja Bayer (DjK Ingolstadt, 561) und Christina Neundörfer (SKK Poing, 557 Kegel) mit insgesamt 3482 Kegel auf den zweiten Platz. Die Bronzemedaille ging an Serbien mit 3453 Kegel.

Jana Bachert hatte danach noch zwei weitere Einsätze. In den Tandem-Wettbewerb startete sie mit Alena Bimber gut und setzte sich in der ersten Runde gegen das rumänische Team klar mit 2:0-Sätzen durch. Im Achtelfinale traf das deutsche Duo dann auf das tschechische Duett, das gegen Bachert/Bimbert völlig chancenlos war. Mit etwas Pech war dann im Viertelfinale Endstation. Gegen die Kroatinnen Ivana Juricic/Ivana Neralic konnte man den ersten Satz zwar noch überraschend deutlich mit 162:142-Kegel gewinnen, zog im zweiten aber mit 141:149-Kegel den Kürzeren.

Die Entscheidung musste daher im Sudden Victory fallen. Hierbei hat jede Mannschaft drei Wurf in die Vollen. Die Kroatinnen bewiesen die besseren Nerven und zogen mit 17:15-Kegel ins Halbfinale ein. Der abschließende Einzelwettbewerb verlief für Jana Bachert etwas enttäuschend. Mit 566 Kegel landete sie letztlich auf Rang 19. Neue Weltmeisterin ist die Slowenin Anja Forstnaric, die 612 Kegel zu Fall bringen konnte.

Bei den Landesmeisterschaften der U 23, die bereits Anfang des Monats ausgetragen wurden, belegte Jana Bachert den zweiten Platz hinter Adine Riebsamen. Da der Landesverband Südbaden nur einen Startplatz bei der Deutschen Meisterschaft vergeben kann, verpasste sie damit knapp die Qualifikation zu den nationalen Titelkämpfen.

Landesmeisterschaften

Eine etwas kleinere Bühne boten die Landesmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren, die zeitgleich in Freiburg und Weil am Rhein ausgetragen wurden. Roswitha Stritt (Seniorinnen C) erzielte den zweiten Platz und hat sich überraschend für die Deutsche Meisterschaft in Öhringen qualifiziert. Nach dem Vorlauf in der Freiburger Heinz-Rösch-Kegelhalle lag sie mit 459 Kegel auf dem vierten Rang. Mit einem furiosen Endlauf in Weil am Rhein, wo sie mit 517 Kegel die Tagesbestleistung in ihrer Altersklasse auf die Bahnen brachte, gewann sie aber noch die Vizemeisterschaft.

Mit insgesamt 976 Kegel fehlten ihr am Ende gerade einmal sieben Kegel zu ihrem ersten Landesmeistertitel. Dennoch war sie mit ihrem Abschneiden mehr als zufrieden und freut sich auf ihre erste Teilnahme bei einer Deutschen Meisterschaft. Bei den Seniorinnen B konnte Karin Cosic mit 1039 Kegel die Bronzemedaille erringen. Nach einem nicht ganz so guten Vorlauf mit nur 489 Kegel und Platz 12 steigerte sie sich im Endlauf auf die Tagesbestleistung von 550 Kegel und verpasste die Silbermedaille nur um acht Kegel.