von Philipp Schäuble

Mehere Wochen machte Philip Schäuble aus Bonndorf zusammen mit seinem ehemaligen Schulkameraden Konstantin Kuglmeier ein Sozialpraktikum. Die Erfahrungen, die die beiden jungen Männer dort gemacht haben, fasst Philip Schäuble so zusammen:

Einigen gelingt es, einen Ausweg zu finden

„Was wir von unserer Zeit auf den Philippinen sicherlich mitnehmen werden, ist ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie gut es uns in Deutschland geht. Es war auch eine bereichernde Erfahrung mitzuerleben, wie die strukturellen Probleme eines Landes einen Großteil der Bevölkerung in der Armut gefangen halten und wie es einem Teil dennoch gelingt, durch Projekte wie KTEP einen Ausweg zu finden.

Bonndorf/Philippinen Auf den Philippinen lernt Philipp Schäuble aus Bonndorf, wie den Einwohnern der Schritt in eine bessere Zukunft ermöglicht wird

Vom Rohstoffreichtum profitieren wenige

Vom Rohstoffreichtum des Landes profitiert ein Großteil der Bevölkerung nicht. Obwohl die Philippinen als die älteste Demokratie Südostasiens gelten, bestimmen Korruption, Vetternwirtschaft und Gewalt die politische Landschaft. Viele Familien, welche ihre Macht und ihren Grundbesitz in der Zeit der Kolonialherrschaft Spaniens erlangt hatten, konnten diesen oft bis heute sichern. Sie besetzen viele wichtigen Posten in der Politik und setzten ihre Interessen nicht selten auch mithilfe von Privatarmeen und Gewalt durch.

Den Preis zahlen die Ärmsten

Privatarmeen werden nicht selten zur Bedrohung von Gegenkandidaten bei Wahlen genutzt. Den Preis bezahlen wie so oft die Ärmsten. Ihnen bleibt aufgrund schlechter öffentlicher Bildung der Weg zu einer guten Ausbildung verwehrt, weshalb sie nur einfache und schlecht bezahlte Tätigkeiten annehmen können. Kinderreichtum ist so typisch in armen Ländern wie die Tatsache, dass viele Kinder mithelfen müssen, um das Familieneinkommen aufzubessern. Beides steht einer guten Bildung ebenso im Weg wie die für viele unbezahlbaren Schulgebühren.

Genau hier versucht die Organisation KTEP anzusetzen. Oftmals ist Bildung die einzige Möglichkeit, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Die Philippinen werden wohl noch lange mit diesen Problemen der Armut zu kämpfen haben, aber einigen gelingt dank Organisationen wie KTEP der Sprung in eine bessere Zukunft.“