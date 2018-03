Bonndorf Bonndorfer Ja zu Gymnasium in Wutöschingen

Gemeinderat Bonndorf stimmt dem Vertrag mit der Gemeinde Wutöschingen nichtöffentlich zu. Verzicht auf eigenen Standort für Gymnasium. Mit Riesenschritten geht das Bildungszentrum auf den Weg zur Naturparkschule.

Bonndorf – Der Gemeinderat in Bonndorf hat in nichtöffentlicher Sitzung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Wutöschingen zugestimmt. Inhalt ist der Verzicht der Stadt Bonndorf auf die Einrichtung eines Gymnasiums zu Gunsten der Wutachtal-Gemeinde. Die dortige Gemeinschaftsschule kann nun einen erneuten Anlauf unternehmen, die sogenannte Sekundarstufe II einzuführen. Mit der Vereinbarung zwischen den beiden Gemeinden ist es Wutöschingen nun möglich, mit Bonndorf eine Schul-Raumschaft zu bilden. Das ermöglicht Schülern der Alemannenschule Wutöschingen künftig dort ihr Abitur zu machen, falls das Kultusministerium dem erneuten Antrag zustimmt.

Wie Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, habe die Stadt schon mehrfach Anstrengungen unternommen, Schülern einen gymnasialen Abschluss in der Löwenstadt zu ermöglichen. "Bisher sind bei uns alle Versuche dazu gescheitert, wir werden das mit oder ohne Wutöschingen auch nicht schaffen. Der Gemeinderat wollte Wutöschingen keine Knüppel zwischen die Beine werfen", erläutert Scharf den Beschluss. Zudem sei die Vereinbarung kündbar.

Kritik äußert der Bonndorfer Rathauschef indessen am Schülertourismus in andere Landkreise. Er fordert deshalb Einblick in die Pendlerbilanz, wie viele Schüler weiterführende Schulen in Nachbarkreisen besuchen. "Das ist der eigentliche Skandal!"

Der kommissarische Leiter der Realschule Bonndorf, Tilman Frank, äußert sich zu diesem komplexen thema gleich als dreifacher Funktions- und Amtsträger. Der SPD-Mann ist nämlich auch im Kreistag und Gemeinderat Bonndorf engagiert. "Mit der Vereinbarung kann es uns endlich gelingen, im östlichen Landkreis einen gymnasialen Abschluss anzubieten." Das sei die einzige Chance, auch er sieht nämlich nicht, das in absehbarer Zeit in Bonndorf zu schaffen. Die Zustimmung für Wutöschingen bedeute aber nicht das endgültige Aus für ein Gymnasium in Bonndorf, sagt Frank. Derzeit gebe es aus dem Kultusministerium in Stuttgart aber keine Signale, Realschulen die Möglichkeit zu bieten, einen gymnasialen Abschluss draufzusetzen.

Der Schul-Zweckverband war in diese Entscheidung nicht eingebunden. "Er ruht momentan, es gibt auch keinen Handlungsbedarf in unserer Schullandschaft. Wir haben in Grafenhausen eine Werkrealschule, die Grundschulen an den anderen Standorten und in Bonndorf die Realschule", erläutert Tilman Frank. Der Schulleiter sieht auch keine Konkurrenzsituation mit Wutöschingen, da die Chance eine gymnasiale Obersufe in Bonndorf anzubieten "relativ gering" sei. Tilman Frank sieht die Alemannenschule mit Sekundarstufe II aber für Schüler aus Bonndorf als weitere Alternative zu Neustadt, St. Blasien, Donaueschingen und Waldshut-Tiengen, das Abitur zu erlangen. "Das betrifft neun, zehn Schüler eines Jahrgangs, die haben nun eine Option mehr", meint Realschulleiter Tilman Frank.

Klares Signal des Gemeinderats

Im Gemeinderat Bonndorf wurde im Anschluss an ein Fachreferat des Bürgermeisters rege diskutiert, erinnert sich Frank an die Debatte vor dem Beschluss. Dabei ging es erneut um Schülerzahlen, die für ein Gymnasium nachgewiesen werden müssen. Die beiden Kreisräte im Bonndorfer Rat, Ingo Bauer (CDU) und er selbst, hätten den positiven Beschluss des Kreistags pro Gymnasium in Wutöschingen erläutert. Der Widerstand dazu kam "von der Rheinschiene", sagt der momentane Leiter der Realschule. Im östlichen Landkreis gibt es derzeit nichts, die einzig derzeit politisch zulässige Möglichkeit eine Oberstufe im östlichen Kreisgebiet anzubieten sei die Alemannschule Wutöschingen. "Das klare Signal im Gemeinderat war: An Bonndorf sollen die Wutöschinger Pläne nicht scheitern." Einen vernünftigen Grund Nein zu sagen gab es auch nicht, so Frank.

In Bonndorf geht es indessen auf dem Weg zur Naturparkschule mit Riesenschritten voran, wie der stellvertretende Schulleiter gegenüber dieser Zeitung erläutert: "Das ist eine sehr gute Sache, die sehr gut hierher passt." Damit habe das Bildungszentrum künftig ein Alleinstellungsmerkmal. Hoffnung auf stabile Schülerzahlen nacht dem Schulleiter auch die Besucherzahl von 60 Schülern mit ihren Eltern beim Rundgang durch das Bildungszentrum in der vergangenen Woche.