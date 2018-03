Bonndorf Bonndorfer Grundschüler kommen nun sicherer zum Schulbus

Die Firma Kech aus Bettmaringen hat den Weg von der Grundschule zur Bushaltestelle mit einem beidseitigen Geländer versehen. Der Gemeinderat will im September über die „Sinnhaftigkeit der Bushaltestellen“ entscheiden. Denn seit einer Neuregelung werden nicht mehr alle Haltestellen angefahren.

Die Firma Kech aus Bettmaringen erhielt den Zuschlag für eine Geländeranlage am Verbindungsweg von der Grundschule zur im neuen Schuljahr eingerichteten Zentralhaltestelle unterhalb des Bildungszentrums. Der Angebotswert liegt bei 20 725 Euro. Tilman Frank (SPD), der Konrektor der Realschule ist, und diese kommissarisch leitet, bat darum, das so filigran wie möglich ausfallen zu lassen.

Die für die Küche zuständigen Lehrerinnen fühlten sich in den im Tiefparterre gelegenen Räumen „bereits jetzt wie im Loch“. Das Geländer ist aus Sicherheitsgründen notwendig wegen des stark nach unten abfallenden Geländes, je auf beiden Seiten des Weges. Bürgermeister Michael Scharf kündigte an, alle Aspekte den Öffentlichen Personennahverkehr betreffend in einer Sitzung im September behandeln zu wollen. Dabei gehe es um die „Sinnhaftigkeit der Bushaltestellen“. Diese wurden zu Beginn des neuen Schuljahres so eingerichtet, dass es seither eine zentrale Haltestelle in der Schwimmbadstraße gibt.

Alle Busse, die in Bonndorf ankommen und von hier starten, passieren diese Haltestelle, womit zentrales Umsteigen einerseits möglich geworden ist. Vor allem aber ging es um die Fußwege der Schüler. Diese können mit der neuen Regelung die Schule am Morgen und den Bus nach dem Unterricht erreichen, ohne eine einzige Straße überqueren zu müssen. Dafür werden einige bisher gewohnte Haltestellen nicht mehr oder nur sporadisch, in Ausnahmefällen (Schlossfest, Markt), angefahren.

Dagegen hatten sich via Unterschriftenaktion einige Bürger ausgesprochen. Ebenso gab es Unmut bei den Anwohnern in der Schwimmbadstraße wegen des erhöhten Busverkehraufkommens.

Max Nägele (CDU) hinterfragte, ob eine Entscheidung im September nicht zu spät sei. Die Fahrpläne würden doch in dieser Zeit bereits vorbereitet. Das sei rechtzeitig, denn die neuen Fahrpläne erschienen erst im Dezember, meinte Scharf.

Sowohl Gespräche mit den Busunternehmen, als auch eine Verkehrsschau am 11. April mit Anwohnern, ebenso Gespräche mit Lothar Probst, Geschäftsführer des Waldshuter Tarif Verbundes (WTV) werde der angekündigten Sitzung im September vorangehen. Das erläuterte der Bürgermeister überdies auf den Einwand von Ingo Bauer (CDU) hin, dass dieser bei einer Septembersitzung aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein könne. Bauer leitet gemeinsam mit Sibylle Vesenmayer das gleichnamige Busunternehmen und bestreitet einen großen Teil des Schulbusverkehrs.