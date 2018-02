Bonndorf Bonndorfer Gemeinderat verabschiedet Rekordhaushalt

Gesamtvolumen erreicht 34,6 Millionen Euro. Stadt Bonndorf investiert 11,4 Millionen mit Eigenmitteln. Ausbau des Breitbandnetzes mit 8,6 Millionen.

Bonndorf – Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am Montagabend den letzten kameralen Haushalt für das laufende Jahr. Das Zahlenwerk für 2019 wird nach der Umstellung auf die Doppik erstellt. Das Gesamtvolumen des Haushalts 2018 erreicht mit 34,6 Millionen eine noch nie dagewesene Dimension. Erfreulich auch der Überschuss vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4,26 Millionen Euro. Das ermöglicht in diesem Jahr Investitionen in Höhe von rund 11,4 Millionen Euro aus Eigenmitteln, wie Stadtkämmerer Nikolaus Riesterer in seiner Aufstellung unterstreicht. Stolz ist die Verwaltung auch auf die Tatsache, dass Bonndorf zum fünften Mal in Folge als Gemeinde schuldenfrei ist.

Mit rund 8,6 Millionen ist der Ausbau des Breitbandnetzes das größte Projekt. Matthias Ketterer, Leiter des Amtes für Breitband im Bonndorfer Rathaus, legte die neusten Zahlen. Derzeit gebe es 3258 Wohneinheiten und 416 Geschäftseinheiten in Bonndorf, Gündelwangen, Ebnet und Boll. Abgeschlossen wurden 1243 Hausanschlussverträge, davon 519 für Eigentümer, die den Anschluss selbst verlegen, 675 schließt die Stadt mit Auftragsunternehmen an und 49 der Energiedienst. 223 Haushalte haben bis jetzt in Bonndorf, Gündelwangen, Boll und Ebnet keinen Vertrag abgegeben. Nach Kundenangaben belaufen sich die Mehrmeter auf 1136 Meter. Diese Kosten müssen die Kunden selbst tragen oder selbst graben.

Wer in der Kernstadt bisher nicht unterschrieben habe, könne erst wieder im Jahr 2022 einen Antrag stellen, betonte Bürgermeister Michael Scharf. Über Härtefälle müsse der Gemeinderat jeweils entscheiden. Als einzige Straße in Bonndorf werde der „Alte Viehmarkt“ nicht vom städtischen Breitbandnetz erschlossen, weil es sich um eine Privatstraße handle, so Scharf.

Den Anschlussgrad von etwa 95 Prozent in den Ortsteilen Gündelwangen, Boll, Ebnet sowie rund 82 Prozent in der Kernstadt, bezeichnete Bürgermeister Michael Scharf als traumhaft: „Das ist gigantisch für uns.“ Die nächsten Bürgerversammlungen im Foyer der Stadthalle in Sachen Glasfasernetz sind terminiert: Am 9. April für die Einwohner aus Wittlekofen und Wellendingen, am 10. April für Brunnadern und Dillendorf und am 11. April für die Hausbesitzer in Holzschlag.

Mechthilde Frey-Albert (BL), monierte, dass sich der Staat mit Privatisierungsmaßnahmen von seinen Pflichtaufgaben verabschiedet habe, und nun die Kommunen bei der Breitbandversorgung selbst Hand anlegen müssen. „Eine Mammutaufgabe, die wir zum richtigen Zeitpunkt in Angriff genommen haben.“ Und sie regte an, im Zuge des Breitbandausbaus die Sanierung des Brunnaderner Wegs, Am Rain und Bierbrunnen in den Blick zu nehmen. Bei der Friedhofshalle wünscht sich die Bürgerliste eine wirtschaftlich vernünftige und zeitgemäße Lösung, damit den Bürgern in den Zeiten des Abschieds einen würdevollen Rahmen zu bieten. Die für das Bildungszentrum eingestellte Summe sollte auch zur Sanierung der Mensa eingesetzt werden. Bei der Sanierung des Schlosses sollte auch über die weitere Nutzung der frei gewordenen Räume des Notariats nachgedacht werden. Der Wald war bisher immer eine sichere Einnahmequelle, die Fraktionssprecherin sieht hier in der Zukunft wegen zunehmend wiederkehrender Naturereignisse Unabwägbarkeiten. Bei der Kinderbetreuung rät die Bürgerliste, das Leistbare einer Kommune im Blick zu haben und das Angebot entsprechend anzupassen. „Wichtig ist der Bürgerliste, nachhaltig und mit Augenmaß zu wirtschaften und die finanziellen Mittel in vernünftige und dem Bürger dienliche Projekte zu investieren.“

Max Nägele (CDU), lobte den Haushalt als seriös. "Wir liegen damit rund zehn Millionen über dem Haushalt 2017, eine gigantische Erhöhung." Alle Projekte können aus erhöhten Steuereinnahmen und Rücklagen finanziert werden, stellte er erfreut fest. Wenn die vorgesehenen Maßnahmen alle erledigt würden, seien viele Projekte abgeschlossen. Das seien gute Voraussetzungen, auch in den Folgejahren Bonndorf weiter zu entwickeln und in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Die Investitionen in die Kinderbetreuung hält er für sinnvoll: "Wir können uns dies leisten, und es ist uns das auch wert!" Für den Umbau der Mensa am Bildungszentrum erwartet der Fraktionssprecher der CDU "baldmöglichst konkrete Vorschläge zur weiteren Beratung". Der Rückgang der Schülerzahlen bei der Realschule bereite Sorgen, diese sollten die Führungskräfte des Bildungszentrums ernst nehmen und durch neue Angebote und Konzepte einen Mehrwert an den Bonndorfer Schulen generieren. Und: "Wir wollen alles versuchen, die drei Schulstandorte Bonndorf, Gündelwangen und Wellendingen zu erhalten." Positiv sei das Neubaugebiet Mittlishardt III. Ganz wichtig sei aber auch, in den Ortsteilen Bauen weiterhin möglich zu machen. Handlungsbedarf sieht Nägele beim Haltestellenkonzept. Nicht nur Schüler würden die Busse der SBG nutzen.