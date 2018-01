Bonndorf Bonndorfer Friseursalon Hany in neuen Händen

Mit der Geschäftsübergabe am 31. Dezember an Kira Hoffmann geht eine 70 Jahre währende Familientradition in der Bonndorfer Brunnenstraße zu Ende.

Mit der Übergabe des Geschäfts von Günter Hany an Kira Hoffmann ging am 31. Dezember eine 70 Jahre währende Tradition des Friseurgeschäfts Hany in der Bonndorfer Brunnenstraße zu Ende.

Vater Theo Hany kam 1948 nach Bonndorf und übernahm als junger Friseurmeister das im heutigen Hause Kaiser von Leopold Riesterer geführte Friseurgeschäft. Im Jahr 1950 heiratete er die Friseurin Hedwig Schwenninger, die nach der Eheschließung viele Jahre im Betrieb mitarbeitete. Das junge Ehepaar erwarb 1952 das gegenüberliegende Geschäftshaus Götz, das zum Friseursalon umgebaut, stetig vergrößert und modernisiert wurde und bis heute der Betriebssitz ist. Sohn Günter begann seine Ausbildung zum Friseur ein Jahr lang an der Fachschule in Forchheim bei Nürnberg, an die sich die Lehre im heimischen Geschäft schloss. Die Meisterschule besuchte er beim mehrfachen Friseurweltmeister Amann in Lörrach und legte im Jahr 1974 die Prüfung zum Friseurmeister erfolgreich ab. Die Kunst des Schminkens erwarb Günter Hany in der gleichen Zeit von einem Maskenbildner des Freiburger Theaters. Seit 43 Jahren frisiert und schminkt er die Mitwirkenden des Fasnetauftakts am 11. November, die Schauspieler des TuS-Theaters am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie diverse Fasnetgruppen für das Bühnenspiel am Fasnachtmontag. Ehefrau Daniela, die er im Jahr 1987 heiratete, arbeitet bis heute im Betrieb mit. Ständige Modernisierung und Anpassung an die jeweiligen Modetrends machten den "Friseur in der Brunnenstraße" zu einer beliebten Adresse.

Im Jahr 1989 hat Günter Hany das Geschäft von seinem Vater Theo übernommen. Mindestens 36 Auszubildende haben in dieser Zeit das Friseurhandwerk bei ihm erlernt. Darunter ist auch die Geschäftsnachfolgerin Kira Hoffmann. Sie stammt aus dem Bonndorfer Ortsteil Gündelwangen und absolvierte von 2000 bis 2003 die Lehre zur Friseurin im Salon Hany. Die Meisterprüfung legte sie im Jahr 2005 bei Weltmeister Amann-Bohn ab. Seit 2016 ist die junge Friseurmeisterin, inzwischen verheiratet und Mutter von drei Kindern, wieder im Salon Hany tätig. Mit dem Jahresbeginn 2018 wird sie das Friseurgeschäft mit dem bewährten Personal weiterführen.

Günter Hany kennt auch im Ruhestand keine Langeweile. Er führt die von seinem Vater im Jahr 1981 gegründeten Schloss-Narrenstuben weiter. In dem Narrenmuseum sind nahezu 400 Mini-Hästräger und über 300 Originalmasken aus acht süddeutschen Narrenvereinigungen sowie Masken aus Tirol, Venedig und dem Basler Morgenstreich zu bewundern. Friseurmeister Hany ist ein großer Kenner der Fasnacht. Er war 22 Jahre Narrenrat und von 2001 bis 2005 Narrenvater der Pflumeschluckerzunft Bonndorf. Die Zunft ernannte ihn für seine Verdienste zum Ehrennarrenvater.