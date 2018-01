Bonndorf Bonndorfer Feuerwehrmänner erhalten Abzeichen für Fitness

Der Hauptamtsleiter übergibt Urkunden und Abzeichen an die Mitglieder der Feuerwehr Bonndorf. Kommandant Hansjörg Ketterer versichert, dass es großen Spaß gemacht habe, das Fitness-Abzeichen abzulegen.

Bonndorf – Mitglieder der Feuerwehr Bonndorf haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal das Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen abgelegt, für das ein hartes Training notwendig war. Für Olaf Thor war die Freude groß, dass sich viele Wehrleute bereiterklärt hatten, mitzumachen. Neue Freundschaften seien dadurch entstanden und bereits bestehende hätten sich gefestigt. Er war von der tollen Kameradschaft begeistert.

Kommandant Hansjörg Ketterer versicherte, dass es großen Spaß gemacht habe, das Fitness-Abzeichen abzulegen, obwohl der Trainer zweitweise sehr streng war. Landessportreferent Thomas Müssle aus Reutlingen wollte zur Übergabe nach Bonndorf kommen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. An seiner Stelle übergab Hauptamtsleiter Harald Heini im Rahmen der Hauptversammlung die Urkunden und Abzeichen sieben Mal Gold, zwei Mal Silber und drei Mal Bronze für herausragende Leistungen in den Bereichen Kraft, Ausdauer und Koordination an Marcus Ruf, Daniel Stoll, Hansjörg Ketterer, Daniel Spengler, Theresa Maaß, Philipp Baumgartner, Martin Selz, Sören Thor, Philipp Heini, Olaf Thor, Tobias Faller und Armin Maaß.

Das Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen ist das Ehrenzeichen für gute und vielseitige sportliche Betätigung. Es bietet den Feuerwehrangehörigen die Möglichkeit, durch die Sport- und Gesundheitsförderung die Dienst-, Einsatz- und Leistungsfähigkeit zu erhalten. Aufgeteilt wurde in die drei Gruppen mit den Sparten Ausdauer, Kraft und technisch-koordinierte Disziplinen. Aus jeder Gruppe musste nur eine Disziplin erfüllt werden. Jeder Teilnehmer konnte die Übung auswählen, die ihm am besten zusagte. Für die Einstufung in die jeweilige Altersklasse entschied das Geburtsjahr. Bei der Ausdauer konnte zwischen 5000-Meter-Lauf, dem 1000-Meter-Schwimmen oder einer Radfahrt von 20 Kilometern gewählt werden.

Wahlmöglichkeiten bei der Kraft waren 40 Kilogramm Bankdrücken, Klimmziehen, Endlosleiter und Beugehang. In Bonndorf stand keine Endlosleiter zur Verfügung. Sie konnte in Waldshut genutzt werden.

Für die Feuerwehrfrauen war die Wahl des Beugehangs die richtige sportliche Betätigung. Bei der Koordination standen zwei Parcours zur Verfügung oder es war 200 Meter Kombi-Schwimmen möglich. Die Bonndorfer Wehrleute haben zwölf Wochen für das Erlangen der Abzeichen entweder in der Stadthalle oder auf dem Sportplatz trainiert. Alle Teilnehmer hatten Riesenspaß. Der Sport soll auch zukünftig ein fester Bestandteil im Kalender der Feuerwehr sein.