Bonndorf Bonndorf trauert um die frühere Apothekerin Lieselotte Isenberg

Lieselotte Isenberg, jahrzehntelange Leiterin der Schwarzwaldapotheke in Bonndorf, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Dass eine Frau aus jener Generation Pharmazie studierte, war außergewöhnlich. Lieselotte Isenberg war außerdem eine Förderin von Vereinen und der Kultur.

Zwei Tage nach Vollendung ihres 92. Lebensjahres verstarb am 29. April Lieselotte Isenberg. 31 Jahre lang führte sie die Schwarzwaldapotheke Bonndorf, bis ihr Sohn Gerd diese 1991 übernahm. Dass eine Frau aus jener Generation Pharmazie studierte, war außergewöhnlich.

Außergewöhnlich war indes auch das Maß an Selbstdisziplin, Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, welches das Leben und Wirken der Verstorbenen prägte.

Als Tochter des Apothekers Karl Schoeler wuchs Lieselotte Isenberg in der schlesischen Heimat ihrer Mutter auf. Die Wirren des Krieges und der Nachkriegszeit bedingten für Lieselotte Isenberg nicht nur den Verlust der Heimat, sondern auch eine dreimalige Abiturprüfung.

Da der Universitätsbetrieb hierzulande darniederlag, studierte sie die ersten zwei Semester in der Schweiz. An der Freiburger Universität wurde das jedoch nicht anerkannt, so dass sie auch diese wiederholen musste.

1960 übernahm Lieselotte Isenberg gemeinsam mit ihrem aus Tiengen stammenden Mann Heinz die seit 1947 verpachtete, hoch verschuldete Apotheke ihres Vaters in Bonndorf. Bis 1982, als Siegfried Gassenmann die Kur-Apotheke eröffnete, musste Lieselotte Isenberg ganzjährig rund um die Uhr den Notdienst gewährleisten, zusätzlich zu ihren Pflichten als Mutter zweier Söhne.

Es passierte nicht selten, dass sie nachts um elf rausgeklingelt wurde, weil jemand Kleingeld für den Zigarettenautomaten brauchte, erinnert sich ihr Sohn Gerd an die vielen Jahre, da seine Mutter immer verfügbar sein musste. Mit gleichbleibender Freundlichkeit und hoher Fachkompetenz war sie jederzeit für Kunden erreichbar. Erst ab 1982 verteilte sich der Bereitschaftsdienst auf die beiden Apotheken und allmählich fand so etwas wie ein Privatleben statt.

Förderin von Kultur und Vereinen

Die Verstorbene unterstützte etliche Vereine im Ort und hatte großes Interesse an Kultur, vor allem an klassischer Musik. Sie versäumte kaum ein Konzert oder Veranstaltungen im Schloss, dessen Kulturbetrieb sie finanziell förderte. Nachdem ihr Sohn Gerd die Leitung der Apotheke übernommen hatte, fand sie endlich auch Zeit für private Vergnügen wie Kegeln, Kartenspielen oder gemeinsame Reisen mit ihrem Mann, der bereits vor zehn Jahren verstarb.

Mit stoischer Disziplin und ohne ein Wort der Klage erduldete Lieselotte Isenberg ihre langjährige Krankheit, die schließlich dazu führte, dass sie vor neun Monaten in das Haus Ruth des hiesigen Altenpflegeheimes umziehen musste.

Mit den beiden Söhnen und deren Ehepartnerinnen trauern drei Enkel um Lieselotte Isenberg. Die Trauerfeier ist am 15. Mai um 14.30 Uhr in der evangelischen Kirche. Anschließend folgt die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.