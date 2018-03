Bonndorf Bonndorf trauert um Berta Jost

Berta Jost, einstige Wirtin des gleichnamigen Cafés, ist am vergangenen Wochenende gestorben. Die Messfeier in der katholischen Pfarrkirche in Bonndorf mit Beisetzung findet am kommenden Dienstag statt.

Berta Jost war weit über die Grenzen Bonndorfs hinweg bekannt und geschätzt. Gastlichkeit und Freundlichkeit hatten bei ihr oberste Priorität, zufriedene Gäste waren ihr über vier Jahrzehnte hinweg ein Anliegen. In diesem Sinne führte sie ihr Café bis zum Jahr 2000.

Aufgewachsen ist Berta Jost mit einem Adoptivbruder in der einstigen Küferei und Mosterei ihrer Eltern Anna und Paul Keßler an der Martinstraße. 1950 heiratete sie Karl-Heinz Jost und unterstützte ihn fortan in der ehemaligen Mühle und Bäckerei. 1961 erwarben Berta und Heinz Jost Bäckerei und Café Welte in der Brunnenstraße. Bereits zwölf Jahre später erweiterten sie ihr Geschäft erneut mit dem Erwerb der vormaligen Metzgerei Pfendler an der Martinstraße. Nach umfangreichen Um- und Anbaumaßnahmen richteten sie dort im Obergeschoss ein Café-Restaurant, im Untergeschoss zwei Ladengeschäfte ein.

1989 verstarb Heinz Jost. Die Leitung der Bäckerei hatte schon zuvor Sohn Karl-Egbert übernommen. Im Jahr 2000 begab sich Berta Jost in den Ruhestand und verpachtete das Café an Monika und Nunzio Di Lisi. Daran gewohnt, ständig von Menschen umgeben zu sein, war Berta Jost im Ruhestand gesellig und aktiv. Sie genoss ihre große Familie, pflegte auch einen verlässlichen Freundeskreis. Kartenspielrunden, sonntäglicher Stammtisch und bis vor kurzem ein Kegelclub waren ihr ebenso wichtig wie der Besuch kultureller Veranstaltungen. Kaum ein Schlosskonzert, das sie je ausgelassen hätte. Sie unterstützte Vereine, insbesondere war sie der Fastnacht zugetan. Bei Gerda Hoeft ließ sie sich im Ruhestand noch in die Kunst des Malens einführen. Bis vor kurzem machte sie sich beinahe täglich zu ausgiebigen Spaziergängen auf. Eine zunächst harmlose Verletzung setzte Berta Jost während der zurück liegenden Monate immer mehr zu, ihr Tod kam für die Familie dennoch unerwartet. Zwei Töchter und ein Sohn mit Ehepartnern, sieben Enkel sowie fünf Urenkel trauern ebenso um die Verstorbene wie ihr Lebensgefährte.

Das Totengebet für Berta Jost ist am Montag, 26. März, um 19 Uhr, die Messfeier in der katholischen Pfarrkirche in Bonndorf mit anschließender Beisetzung ist am Dienstag, 27. März um 14 Uhr.