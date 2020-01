von Stefan Limberger-Andris

Die Weichen zur Bürgermeisterwahl in Bonndorf stellen wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung. Die Stadtverwaltung schlägt in der Sitzungsvorlage als Wahltermin Sonntag, 10. Mai, vor. Ein möglicherweise notwendig werdender zweiter Wahlgang könnte dann am Sonntag, 24. Mai, erfolgen. Bürgermeister Michael Scharf hatte im Dezember für alle überraschend angekündigt, am 30. Juni sein Amt aus privaten Gründen nach 28 Jahren abzugeben.

Die Sitzung Die Gemeinderatsitzung findet am kommenden Montag, 13. Januar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Bonndorf statt.