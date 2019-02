Der Gemeinderat Bonndorf hat den Haushaltsplan für 2019 verabschiedet. Die Stadt investiert 9,6 Millionen Euro, davon fließen sechs Millionen Euro in den Breitbandausbau, 650.000 Euro in die Sanierung der Friedhofshalle sowie 350.000 Euro in die Erschließung eines neuen Baugebiets in Dillendorf. Die Ausgaben können dank hoher Rücklagen ohne Neuverschuldung ermöglicht werden.