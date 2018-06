Bonndorf Bonndorf frönt wieder dem Sport

Die Aktion „Dunker bewegt“ findet nach zwei Jahren Pause wieder in Bonndorf statt. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Vereinsjugend der DLRG, des Skiclubs sowie der TuS-Turner zugute.

Dunkermotoren bewegt wieder. Und zwar nicht nur sich selbst, sondern ganz Bonndorf. Vom 6. bis 8. Juli sind nach zweijähriger Pause alle zum Fußballspielen, Rad fahren, Schwimmen oder Laufen eingeladen. Wer sich selbst nicht sportlich betätigen möchte, darf als Zuschauer dabei sein. Das Ganze dient einem guten Zweck. Der Erlös der Veranstaltung kommt nämlich der Trainerausbildung für die Jugend der DLRG, des Skiclubs sowie der TuS-Turner zugute.

Mit Kuchenverkauf bei der Veranstaltung stocken außerdem die ehrenamtlich Mitwirkenden des Tafelladens das Finanzpolster für ihre karitative Einrichtung sowie eine Klasse der Realschule ihre Klassenkasse auf.

Dass die komplette Geschäftsführung des Motorenbauers in der Bonndorfer Allmendstraße bei der Vorstellung von „Dunker bewegt“ mit Bürgermeister Michael Scharf vor Ort war, darf als Beleg für den hohen Stellenwert gewertet werden, den das Unternehmen wie auch die Stadtverwaltung dieser Veranstaltung insgesamt beimessen. Die Geschäftsführer Uwe Lorenz und Matt French waren aus Italien und Amerika angereist, Generalbevollmächtigter Manfred Bergsch, der die Geschäftsführung vor Ort vorübergehend vertritt, war bei der Vorstellung der Veranstaltung ebenfalls mit dabei.

Die Geschäftsführung

„Als Firma ist es uns sehr wichtig, dass wir nicht nur Motoren bauen, die etwas bewegen, sondern die Region bewegen können. Ein Anliegen ist uns zudem die qualifizierte Ausbildung der Jugend in den Vereinen“, beschreibt Uwe Lorenz seine Beweggründe. Der organisatorische Aufwand sei für das Unternehmen „gigantisch und ebenso bewegend“, was neben der täglichen Belastung mit dem operativen Geschäft nicht selbstverständlich sei. „Ich freue mich auf eine tolle Veranstaltung und hoffe, das Wetter macht mit“, sagt Lorenz.

Matt French freut sich darauf, erstmals bei „Dunker bewegt“ dabei zu sein. Sogar seine Frau und eine seiner fünf Töchter werden ihn dabei begleiten. Dinge in Bewegung zu bringen sei dem Ametek-Konzern, zu dem Dunkermotoren gehört, nicht nur ein physikalisches Anliegen, sondern im selben Maße Herzenssache. Auch für Manfred Bergsch wird es eine Premiere sein. Auf ihn warten im Verlauf der Veranstaltung verantwortungsvolle Aufgaben als Schiedsrichter, Pannenfahrzeuglenker und am Verpflegungsstand der Radfahrer.

Der Bürgermeister

„Für mich ist es bewegend, wie Dunkermotoren unsere Stadt bewegt“, gesteht Michael Scharf in doppeldeutigem Wortspiel. „Was die Firma an organisatorischem Aufwand und mit Geld für Bonndorf macht, ist enorm. Die Einbeziehung von Kooperationspartnern finde ich gut, vor allem gefällt mir, dass der Erlös in die Jugendausbildung örtlicher Vereine investiert wird“, würdigt der Bürgermeister das wohltätige Engagement. Dass mit Benjamin Rudiger ein prominenter Vertreter des Kirchzartener Vereins „Ride2live“ seine Beteiligung zugesagt hat, freut insbesondere Renate Heizmann. Große Anerkennung zollt die Personalleiterin überdies der Feuerwehr sowie dem städtischen Bauhof für deren Unterstützung. Mit Fußballspielen wird „Dunker bewegt“ am Freitag, 6. Juli, eröffnet. Zunächst messen Auszubildende von HeDu ihre Kräfte gegen Auszubildende der Lenzkircher Firma Mesa Parts. Anschließend kicken im Rahmen eines Gauditurniers Vereins- und Firmenmannschaften sowie Teams von Kunden und Lieferanten von Dunkermotoren gegeneinander. Zudem tritt bei der Aktion auch eine Mannschaft der Caritaswerkstätte Gurtweil an.

Am Samstag, 7. Juli, starten nach einem Radlerfrühstück die Radtouren für sportlich Ambitionierte oder Familien. Im Rahmen eines Gesundheitstages bieten Partner des Gesundheitsmanagements von Dunkermotoren interaktive Übungen, Einblick in Gesundheitstraining oder einen Fitnessworkshop an. Sportmobil, Hüpfburg und Kinderschminken werden die Jüngsten bespaßen.

Am Sonntag, 8. Juli, können Freizeitsportler sich beim Triathlon behaupten, sowohl im Einzel- als auch Teamwettkampf. Sportbegeisterte Kinder ab dem Grundschulalter sind zum Minitriathlon eingeladen. Am Nachmittag können Kinder jeden Alters sich bei einer Kinderolympiade im Schwimmbad austoben.

Musikalisch unterhalten am Samstag im Waldstadion das Werksorchester von Dunkermotoren sowie die Bonndorfer Musikanten. Für das leibliche Wohl von Sportlern und Gästen ist durch Charly Dullnig, Lothar Weisel, Thomas Bauer sowie Birgit Eske an allen drei Tagen gesorgt. Und natürlich können Fußballfans beim Public Viewing die Weltmeisterschaft live verfolgen.

Anmeldungen bei Boni, Rathaus Bonndorf, Telefon 07703/93 80 18, E-Mail (Boni@bonndorf.de); Bildungszentrum, Telefon 07703/935 80; Tourist-Information, Telefon 07703/76 07, E-Mail (Touristinfo@bonndorf.de) und Dunkermotoren, Telefon 07703/93 04 17, E-Mail (Nina.zoller@ametek.com).