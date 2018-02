Bonndorf Bolivianische Gruppe Inti Punchai überrascht mit spontanem Konzert in Ebnet

Einen beeindruckenden Einblick in die Landschaft, die Kultur und die Schönheit Boliviens gab die Gruppe Inti Punchai bei ihrem spontanen Konzert in der St. Annakapelle in Ebnet.

Bonndorf – Musik aus den Anden mit ihrem ganz besonderen, ganz eigenen Charakter stand auf dem Programm des Konzertes, das die Musikgruppe Inti Punchai am Samstag in der St. Annakapelle recht spontan und kurzfristig anberaumte. Die aus Bolivien stammenden Musiker (heute leben sie im Ruhrgebiet, am Bodensee und in der Schweiz), die bereits in den 80er Jahren ihre Liebe zur Neo Folklore entdeckten, boten eine bunte Mischung aus traditioneller Folklore und neu komponierten Weisen. Sie brachte die Vielfalt der Andenwelt und die atemberaubende Schönheit der Natur plastisch zur Geltung. Ihr Credo lautete dann auch, sowohl verbal als auch in der Hingabe an ihre Musik: „Wir sind Kinder der Anden, geboren ganz nah unter dem Dach der Welt, gewachsen und gediehen mit dieser Musik im Blut. Wir sind ausgeflogen in die Weiten der Welt und haben doch das Wichtigste mitgenommen.“

Und dieses Wichtigste, das mit Herzblut zelebrierte nostalgische Vermächtnis ihrer Ahnen, durften die Besucher dieses einzigartigen Konzertes hautnah miterleben. Dick vermummt in Winterkleidung lauschte die verschworene Gemeinschaft den südamerikanischen Klängen voller Bewunderung. Ein gutes Dutzend wundervoller Stücke erzählte von Heimweh, Mythen und Sagen und atemberaubenden Landschaften.

Informative Zwischentexte vertieften das Verständnis der Musik und ihre Botschaft erzählte in jedem Takt eine ganz eigene originelle Welt: Musik, sauber und klar wie die Gletscher, rau, wie die staubigen Straßen und bunt wie die Märkte der Stadt. Musik, deren Seele alt ist wie die Berge selbst und wandelbar wie die Menschen, die sie im Herzen hören. Mit einem guten Dutzend Instrumenten boten die vier Musiker Gifford Urquinzo, Francisco Alurralde Tejada, Victor Hugo Urquizo Yanez und Gaston Bejarano Gerke ihrem Publikum und ihren Familienmitgliedern einen kurzweiligen Abend voller Harmonie und Schönheit.

Anlass für dieses ungewöhnliche Konzert war nämlich ein Familientreffen der Angehörigen von „Inti Punchai“ in St. Blasien, und da einer der Musiker sehr gute Beziehungen zur Familie Strittmatter in Ebnet hat, beschlossen die Musiker spontan, ihr Treffen mit einem Konzert in der St. Anna Kapelle zu krönen. Und so kamen sie aus Norden, Osten und Süden, um einem kleinen Kreis musikinteressierter Zuhörer einen wunderschönen Höhenflug durch die Wunderwelt der Anden, von den Berggipfeln bis hinab zu den urwaldbewachsenen Tälern Boliviens zu bescheren. Lebendig und mächtig wie der Condor, der majestätisch erhaben immer wieder seine Kreise zieht.