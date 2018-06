Bonndorf Blühflächen als Rettungsanker: BLHV-Ortsverbände in der Region Bonndorf setzen sich für Artenvielfalt ein

Die BLHV-Aktion demonstriert, was die Landwirte tun, damit es auch in Zukunft „summt und brummt“. Die Ortsverbände beteiligen sich an der Kampagne vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV).

Es war ein herrliches Bild. Die Obstbäume standen noch in voller Blüte, als drei Männer inmitten einer Streuobstwiese vor den Toren Ewattingens damit beschäftigt waren, mit Vorschlaghammer einen Pfosten in den Boden zu rammen, um ein Schild daran zu befestigen. Es waren keine Vertreter vom hiesigen Ordnungsamt, sondern Vertreter der BLHV-Ortsverbände aus Bonndorf, Stühlingen und Wutach.

Was hat es mit dem Schild auf sich, auf dem keine Warnung oder gar ein Verbot zu lesen ist? Stattdessen sieht man Fotos von bunten Blumen und blühenden Bäumen und in großen Lettern prangt die Überschrift: „Wir machen, dass es summt und brummt.“ Viele Wanderer haben mittlerweile den erläuternden Text auf ihren Touren schon gelesen. Es handelt sich um eine groß angelegte Kampagne, die vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) ins Leben gerufen wurde und in ganz Südbaden zeigt, was die Landwirte tun, um gegen das Insektensterben aktiv zu sein. Ohne Insekten, die die Bestäubung der Nutzpflanzen übernehmen, könnten keine Lebensmittel erzeugt werden, nicht zuletzt deshalb kümmern sich die Landwirte auch um eine vielfältige und blühende Landschaft, legen Blühstreifen an.

Stellvertretend für die Landwirte in der Region sind Arnold Dietsche aus Wellendingen, Siegfried Maier aus Ewattingen und Wilfried Kaiser aus Oberwangen gerne aktiv dabei, um zu zeigen: Die Landwirte sehen einer Verringerung der Artenvielfalt nicht tatenlos zu. In der Tat – am Tag, als sie die Schilder aufstellten, hörte man mehr als deutlich, wie es summte und brummte auf der Wiese und in den Blüten der Obstbäume, unzählige Bienen, Hummeln und andere Insekten waren „bei der Arbeit“.

Vom Bienensterben liest man viel und die Varroamilbe ist nicht der einzige Grund dafür. Durch die Verarmung von Fauna und Flora und teilweise gedankenlosem Einsatz von Pestiziden sind nicht nur die Honigbienen und ihre wild lebenden Verwandten bedroht, auch die Artenvielfalt der vielen anderen Insekten, die in den Wiesen krabbeln und fleuchen, ist längst in Gefahr. Inzwischen gibt es eine Biodiversitätsstrategie des Landes, die über die Blühstreifen und Landschaftspflegeverträge gefördert wird.

BLHV-Präsident Werner Räpple spricht von rund 80 000 Hektar Blühflächen in Baden-Württemberg. Einfach ausgedrückt heißt das Motto: „Mehr Natur – Weniger Gift“. Die Augen des Ewattinger BLHV-Vorsitzenden Siegfried Maier strahlen, als er von den farbenfrohen Blüten in allen Farben spricht. Das Gelb von Raps und Sonnenblumen, die Frühjahrsblüten der Obstbäume, die Zwischenfruchtfarben von Phacelia, oder dem Roten Klee. Man merkt, dass gerade die Schönheit der Natur für ihn einen wesentlichen Anteil an der Liebe an der Landwirtschaft einnimmt, die natürlich für alle mit harter Arbeit verbunden ist, Romantik hin – Romantik her. Sie hegen und pflegen die Streuobstwiesen und Blühstreifen, wo ein- und mehrjährige Wildblumen und Kräuter am Ackerrand gedeihen, schon lange. Die Kampagne ist nicht der Start ihrer Bemühungen, sie soll der Öffentlichkeit deutlich machen, was sie tun. Es ist ihr „konstruktiver Beitrag für die Rettung von Bienen und Insekten“, betont Maier.

Wilfried Kaiser, Vorsitzender des BLHV-Stadtverbands Stühlingen, erzählt von der Blumenweide von Christoph Kuttruff aus Ewattingen beim Sportplatz in Weizen und schwärmt von den Wildblumenwiesen, die „die Kulturlandschaft in ihrer vollen Pracht zeigen – getragen und gepflegt von allen Landwirten“.

Und Arnold Dietsche, Vizechef des Bonndorfer BLHV, freut sich besonders, dass alle Landwirte bei dieser Aktion miteinander an einem Strang ziehen. „Sie schaffen miteinander, egal ob Bio oder konventionell und demonstrieren so ihre Stärke und Gemeinschaft.“

Die Kampagne wurde nicht von oben im Verband geboren, es waren Mitglieder wie Kaiser, Maier und Dietsche und viele andere, die Druck gemacht haben, dass die Öffentlichkeit informiert wird. Viel mehr noch soll es aber auch andere anregen, selbst aktiv zu werden.

Jeder kann etwas tun. „Blumenwiesen statt Englischer Rasen“ könnte das Motto heißen. Ein positiver Effekt: Es kann prächtig blühen im eigenen Garten – gleichzeitig hat man mehr Zeit, das Summen und Brummen zu genießen. Tägliches penibles Rasenmähen wird reduziert, stattdessen können Nistkästen, Insektenhotels angelegt werden, etwas Totholz und Büsche fördern die Vielfalt.

Artenvielfalt: Wie das Ganze funktioniert, kann man im Web nachlesen (Ein Beispiel: www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/gartenelemente/). Informationen zur Artenvielfaltkampagne im Internet (www.blhv.de).