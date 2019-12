von Cornelia Selz

Das Jahreskonzert der Blaskapelle Grünwald- Holzschlag zeigte wieder einmal die ganze Vielfalt der Blasmusik auf und wurde mit viel Gefühl und sichtbarer Freude am Musizieren aufgeführt. Mitgestalter des Konzertabends war der Musikverein Friedenweiler-Rudenberg, mit dem die Holzschläger durch den Tenorhorn- oder auch Baritonspieler Rudi (er spielt in beiden Kapellen) seit einigen Jahren befreundet sind. Den Musikern beider Kapellen ist eines gewiss gemeinsam: Die Leidenschaft zur Musik, die sie dem Thema des Konzertabends „Musik ist die Sprache der Leidenschaft“ entsprechend gekonnt darboten.

Das junge Ehepaar Annika und Ralf Schuppler bei der Uraufführung der „Wutachliebe“. | Bild: Cornelia Selz

Den ersten Konzertteil eröffnete der Musikverein Friedenweiler-Rudenberg mit dem Konzertmarsch „Arsenal“, den der Komponist Jan van der Roost in einer einzigen Nacht komponiert haben soll und der mit einem überraschend ungewöhnlichen Schluss endet. Die „Perger Polka“ verlangte – wie alle Polkas – von den Musikanten einen leichten stabilen und rhythmischen Untergrund, auf dem sich die Melodienstimmen klanglich voll und ganz entfalten konnten, Präzision ist dabei wichtig.

Wutachliebe So wie die beiden Kapellen von diesseits und jenseits der Wutach den Abend zusammen gestalteten, brachte die Musik auch zwei Mitglieder der Blaskapelle Grünwald- Holzschlag fürs Leben zusammen. Geheiratet haben Annika und Ralf Schuppler. Das Geschenk der beiden Familien war eine Auftragskomposition des Verbandsdirigenten Gottfried Hummel, mit dem Titel die „Wutachliebe“. An der Hochzeit hatte das Stück bereits seine Feuertaufe, gespielt von zwei Musikkameraden auf Bass und Klarinette. Als geheimer Höhepunkt des Konzertabends wurde die „Wutachliebe“ nun zum ersten Mal von jenen Solisten vorgetragen, für die es gedacht war: Annika und Ralf Schuppler feierten diese Premiere selbst – als Uraufführung im Rahmen des Doppelkonzerts. Das Publikum war begeistert über diesen außergewöhnlichen und wohlklingenden Liebesbeweis.

Sodann kündigte Oboistin Anna-Lena Huber „The Legend of Maracaibo“ an, in dem der Komponist José Alberto Pina die 300 Jahre zurückliegende tragische Geschichte des Schiffes Maracaibo aufleben lässt. Schöne, auch ungewohnte Klarinettenpassagen, gekonntes Querflöten- und Piccoloflötenspiel waren nur einige Besonderheiten des außergewöhnlichen Stückes. Dem folgte der schwungvolle Marsch „Kaiserin Sissi“, den Timo Dollweg zu Ehren der berühmten österreichischen Kaiserin Elisabeth komponierte.

Solist Mathias Winterhalder vom MV Friedenweiler-Rudenberg. | Bild: Cornelia Selz

In der berührenden Blasmusik-Pop-Ballade „My Dream“ begeisterte Mathias Winterhalder am Solo-Flügelhorn. Mit „Jubilate“ erklang dann auch schon das letzte Stück des ersten Programmteils. Jubilate, dessen Hauptthema auf dem gregorianischen Gesang „Viderunt omnes“ basiert, ist inspiriert durch die kirchliche Geschichte von Waldkirch. Die anspruchsvolle Aufführung wurde durch eingespielte gregorianische Gesänge unterbrochen, um danach die Hauptmelodie vom Klarinettenregister wieder aufzunehmen, und Glockengeläut bei den letzten Takten. Gerne erfüllte der Musikverein Friedenweiler-Rudenberg den Wunsch nach einer Zugabe mit dem Titel „Ein Leben lang“.

Solist Christoph Ebner von der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag. | Bild: Cornelia Selz

Als die Musiker der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag zum zweiten Programmteil auf der Bühne Platz genommen hatten, fiel sofort die neue Sitzordnung auf: das Schlagzeug vorne in der Mitte, die Klarinetten rechts (vom Zuschauer aus), Tenorhorn und Bariton links, die Flügelhornspieler aus der ersten Reihe in der zweiten Reihe und das alles im langgezogenen Halbbogen. Diese Formation wirkte viel lockerer und brach eine jahrelange Ordnung auf. Los ging‘s mit der Polka „Ehrenwert“ von Martin Scharnagl, der den Holzschläger Musikanten immer wieder Freude bereitet und bekannt ist für ungewöhnliche Verläufe der Stücke. Die „Südburgenländische Musikantenpolka“ lässt die Vermutung aufkommen, die Holzschläger seien in österreichische Komponisten vernarrt!? Oder aber es hängt mit ihrer Herkunft zusammen, wurde das Dorf Holzschlag seiner Zeit doch von Tiroler Holzhackern gegründet. (Das ist auch der Grund, warum sie bis heute Lederhosen tragen mit dem Wappen des Tiroler Adlers).

Zwei Solisten brillieren

Bei dieser Polka brillierten die zwei Solisten am Flügelhorn und Bariton: Maximilian Jägler und Florian Birkle. Bei der „Waschbrettpolka“ war Maximilian Jägler verkleidet als Waschfrau mit Waschbrett und Dirigent Adrian Scheu entlockte einem Waschbrett begleitende Töne. Mit „Under the Boardwalk“ erklang ein eher untypisches Stück für die Holzschläger, das nichts mit Polka, Marsch oder Walzer zu tun hat. Hier zeigte die Kapelle ihre Vielseitigkeit: tolles Spielzeug aus der Welt des Schlagzeugs, entspannende Rhythmen und ein klasse Solo von Christoph Ebner am Flügelhorn. Nach diesem Ausflug in eine andere Musikwelt ging es zurück zu Polka und Marsch. Der Komponist Wilfried Rösch selbst hat mit der Blaskapelle drei Stunden das „Böhmisch Ola“ geprobt. Das Ergebnis konnte sich hören lassen, inclusive Mitmachteil fürs Publikum. In den mährischen Bereich wechselte man mit der Aufforderung „Auf nach Mähren“ und „An der Mährischen Mühle“, bei der ein schöner Klarinettenteil erklang. Der heimliche Favorit des Dirigenten war die „Weinkeller-Polka“. Mit dem elften Stück „Nechod K‘nam“ (Es ist schön) beendete die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag ihren Konzertteil. Der Dirigent gewährte gerne noch zwei Zugaben.