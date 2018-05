Bonndorf Bläserjugend und Musikschule gestalten Informationstag in Bonndorf

Die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine stellte gemeinsam mit der Musikschule Südschwarzwald sämtliche Möglichkeiten der musikalischen Förderung vor.

Welches Instrument würde ich am liebsten lernen? Möchte ich in ein Orchester oder will ich lieber singen? Antworten auf diese Frage konnten musikinteressierte Kinder mit ihren Eltern jetzt finden. Die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine stellte gemeinsam mit der Musikschule Südschwarzwald sämtliche Möglichkeiten der musikalischen Förderung vor.

Bereits fünf- oder sechsjährige Knirpse durften an Trompete, Posaune oder anderen Blech- oder Holzblasinstrumenten ausprobieren, ob sie schon einen Ton herauskriegen. Ob man lieber melodieführend Trompete oder begleitende Tuba spielen will, sollte gründlich bedacht werden, ehe man sich für das jeweilige Instrument entscheidet, gaben die Experten zu bedenken. Das Trainingsorchester unter Leitung von Alexander Bernhart gab dazu einen passenden Eindruck vom Musizieren im Orchester. Gemeinsames Musizieren bereitet den meisten doch weitaus mehr Vergnügen als allein im stillen Kämmerlein zu spielen. Überdies fördert das Zusammenspiel in der Gruppe auch die soziale Kompetenz von Heranwachsenden. Im Trainingsorchester können Kinder dies bereits nach einem Jahr Unterricht erproben. Ob Schlagzeug, Akkordeon, oder Gitarre – ein breites Spektrum von Instrumenten und sogar Gesangsunterricht konnten bei der Gelegenheit ausprobiert werden.

Geduldig beantworteten die Ausbilder der Musikschule sowie Aktive der Bonndorfer Bläserjugend unzählige Fragen von Kindern und ihren Eltern. Diese wollten freilich auch über Anschaffungskosten der jeweiligen Instrumente Bescheid wissen. Und die sind nicht mal so hoch, wie manch einer befürchtet. Eine Übungsgitarre für Anfänger gibt es bereits ab hundert Euro, bei 200 Euro hat man sogar schon ein recht gutes Lerninstrument, informierte unter anderem Gitarrenlehrer Jürgen Härtenstein. Auch die Methoden musikalischer Früherziehung wurden vorgestellt. Diese geriet in Bonndorf in jüngster Zeit etwas ins Hintertreffen. Momentan liegen in den Kindergärten Anmeldeformulare aus. Sollten genügend Eltern Interesse bekunden, werde die Musikschule wieder Kurse für Vorschüler anbieten. „Wenn acht bis zwölf Anmeldungen vorliegen, können wir ab September loslegen“, sagte Werner Hilpert, Leiter der Musikschule. Mit dem Besuch der Informationsveranstaltung zeigte er sich durchaus zufrieden.