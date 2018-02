Bonndorf Björn Schlageter sagt über seinen Trainerjob beim TuS Bonndorf: Ich gehe da nicht blauäugig ran.

Auf einen Kaffee mit... Björn Schlageter. Im November hat er den Trainerjob von Nils Boll beim Fußball-Bezirksligisten TuS Bonndorf übernommen. Er spricht über seine Leidenschaft neben seiner Sechs-Tage-Arbeitswoche in Freiburg.

Herr Schlageter, wir sitzen hier in aller Frühe beim Kaffee. Wann fängt denn Ihr Tag normalerweise an?

Ich stehe zwischen halb sechs und 6 Uhr auf, fahre dann um halb sieben zur Arbeit nach Freiburg. Der Arbeitstag endet zwischen 18 und 18.30 Uhr, gegen 19.30 Uhr bin ich dann wieder in Bonndorf.

Sie sind in Freiburg Filialleiter.

Ja, wir sind eine Autohausgruppe mit insgesamt zwölf Filialen. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, man hat viel zu tun. Ich verkaufe auch nebenher noch ein bisschen, aber das ist natürlich nicht mehr so viel wie früher.

Wie kommt man auf so einen Ausbildungsberuf, wenn man von der Schule kommt?

Mein Vater hatte selbst einmal ein Autohaus hier in Bonndorf. Ich bin also damit aufgewachsen und das hat mich schon immer interessiert.

Sie fahren viel, täglich nach Freiburg. Was muss für Sie ein Auto bieten?

Da bin ich relativ einfach. Das wundert viele. Ich muss mich wohlfühlen im Auto. Ich muss gut sitzen können und das sind weniger die sportlichen Fahrzeuge. Im Moment fahre ich ein geländeartiges Fahrzeug, wo ich ein bisschen höher und bequem sitzen kann. Großen Luxus muss für mich ein Auto nicht haben.

Sie haben eine Sechs-Tage-Woche.

Ja, natürlich. Samstag ist halt der Tag, wo viele unserer Kunden nicht arbeiten und dementsprechend Zeit haben für den Gang ins Autohaus. Deshalb bin ich da auch vertreten. Nicht jeden Samstag, aber doch sehr oft.

Was hat Sie geritten, jetzt auch noch den Job als Trainer der ersten Mannschaft des TuS zu übernehmen?

Fußball ist einfach meine Leidenschaft. Ich mache das von klein auf als Spieler. Den Gedanken an so eine Aufgabe hatte ich schon länger. Ich kann es sicher nicht Ausgleich nennen, weil es tatsächlich viel Zeit kostet. Aber es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Ich habe Lust darauf, mein Wissen, das ich habe, weiterzugeben. Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit acht oder neun Spielern unter 20 Jahren. Deshalb war ich 2016, als mich Benjamin Gallmann gefragt hat, gleich dabei, bewusst auch erst einmal als Co-Trainer, weil ich schauen wollte, wie so etwas abläuft. Und jetzt im Winter war es dann so weit, dass ich das Thema kurzfristig übernommen habe.

Wie geht es der Mannschaft derzeit?

Aktuell ist eine schwierige Zeit. Aber das ist jedes Jahr im Winter das gleiche Thema. Wir haben mit vielen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Wir waren im Training teils gerade Mal sieben Spieler bei einem Kader von 25. Ich versuche, so gut es geht, die Mannschaft fit zu bekommen. In rund zwei Wochen ist das erste Rückrundenspiel, wenn es die Wetterlage zulässt. Wir können derzeit ja nicht auf den Platz. Wir haben in Bonndorf das Glück, dass wir in die Halle können, für alles was wir am Ball machen. Und die konditionelle Fitness versuchen wir, über die Bonndorfer Straßen zu holen mit Steigerungsläufen oder Bergsprints.

Was haben Sie mitgenommen aus Ihrer Co-Trainerzeit mit Benjamin Gallmann?

Sehr viel, da er auch schon ein sehr erfahrener Trainer ist. Wir reden heute noch viel miteinander. Wir sind uns auch in unserer Denkweise über den Fußball sehr, sehr ähnlich. Da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und das ist mit ein Grund, warum ich hier als Cheftrainer sitze.

Wie ist der Kontakt zu Nils Boll, von dem Sie das Amt direkt übernommen haben?

Nils ist nach wie vor ein guter Kollege von mir. Unsere Frauen machen viel miteinander. Der Nils und ich kennen uns schon mehr als 20 Jahre. Wir sind schon mit zehn Jahren miteinander rumgerannt.

Was ist Ihnen in der Mannschaftsführung wichtig?

Mir ist wichtig, dass die Einstellung von jedem einzelnen entsprechend seiner Persönlichkeit passt, dass alle an einem Strang ziehen, dass wir nur als Team unsere Ziele erreichen können. Da will ich jeden ins Boot nehmen. Das geht aber nicht immer. Man muss in so einem Job auch Kompromisse eingehen. Manchmal kann man nicht danach gehen, wer wie oft im Training ist. Da muss ich auch mal Rücksicht nehmen auf die Interessen der Mannschaft. Das muss man dann aber moderieren und versuchen, mit jedem einzelnen Spieler zu besprechen.

Hat der TuS Bonndorf da ein Problem, was die Möglichkeiten zur Trainingsteilnahme angeht?

Das gibt es auch anderswo. Die Zeit hat sich geändert. Wenn ich 15 Jahre zurückdenke, da hatte man 16 Spieler und derjenige, der am seltensten da war, hatte immer noch 80 Prozent Trainingsbesuch. Mancher trainiert dann unter der Woche noch in einem anderen Verein. Aber das ist einfach so, damit muss man leben und umgehen. Fußball ist in unseren Ligen einfach Hobby und das muss man auch genau so werten. Manche können im Training unter der Woche halt nicht da sein. Deshalb machen wir das Training auch freitags, damit die Studenten eine Chance haben, dabei zu sein.

Sind Sie zufrieden mit dem Leistungsstand der Mannschaft?

Wir haben noch etwas Arbeit. Nach Fasnacht ist immer krankheitsbedingt ein kleines Loch. Dieses Jahr war es extrem. Ich musste auch zwei Freundschaftsspiele absagen. Weil ich keine Leute hatte, was mich sehr ärgert, denn die hätten wir spielen können. Der Rest ist wieder schwierig wegen der Platzbedingungen.

Sie waren selbst Spieler und fanden sicher nicht immer alles toll, was die Trainer gemacht haben. Erinnern Sie sich jetzt daran?

Klar. Ich habe vor allem im Winter diese Lauferei gehasst. Ich bin aber jetzt nicht viel anders, weil die Möglichkeiten begrenzt sind.

Sie leben zwei Leidenschaften, Ihre Arbeit und den Fußball. Ich nehme an, Ihre Frau ist die dritte Leidenschaft. Was hat sie zu ihrem Trainerjob gesagt?

Da gab es schon Diskussionen. Meine Frau wollte auch lange nicht, dass ich als Cheftrainer arbeite. Aber da sie weiß, wie leidenschaftlich ich bei diesem Thema bin, hat sie mir das „Go“ schließlich gegeben. Sie wusste auch: Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Ich will das, was mir wichtig ist, vorleben. Ein Beispiel: Ich kann nicht sagen, ich brauche maximalen Trainingsfleiß und bin selbst oft nicht da. Das funktioniert einfach nicht.

Ohne Co-Trainer geht das schon gar nicht. Sie suchen einen, oder?

Ja. Die Suche gestaltet sich nicht einfach. Es ist ja auch als Co-Trainer zeitintensiv. Derzeit haben wir dreimal pro Woche Training und am Wochenende haben wir auch noch Spiele. Das heißt, von sieben Tagen ist man vier eingespannt. Im Notfall bin ich bis zum Sommer alleine. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber ich weiß das auch. Ich gehe da nicht blauäugig ran.

Zur Person

Björn Schlageter, 35, ist Trainer des Schwarzwald-Bezirksligisten TuS Bonndorf und derzeit ohne Co-Trainer. Er selbst war zur Zeiten von Benjamin Gallmann Co-Trainer beim TuS und hat den Job dann auch unter der Leitung von Nils Boll als Trainer ausgefüllt. Der Bonndorfer hat eine Ausbildung als Autokaufmann und in dem Fachgebiet auch den Betriebswirt abgelegt. Für seinen Beruf als Filialleiter einer Auto­hausgruppe pendelt er täglich von Bonndorf nach Freiburg.