Bonndorf Bio-Landwirte des Arbeitskreises Bonndorf tagen in Lembach

Bei der Jahrestagung der Bio-Landwirte in Lembach informieren Experten über neue Forschungsergebnisse in Sachen Düngung und über die Revision der EG-Öko-Verordnung.

Lembach – Die Biolandwirte des Arbeitskreises Bonndorf tauschten sich auf ihrer Jahrestagung im Gasthaus "Krone" in Lembach aus. Themen waren die Möglichkeiten, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten oder gar zu verbessern und die daraus resultierende Bedeutung der energetische Aspekte. Als Fachreferenten konnten die Landwirte den Leiter der Bauernschule Hohenlohe und Vorsitzenden der Gesellschaft für Boden, Technik, Qualität, Hartmut Heilmann, gewinnen. Ulrich Spielberger, Sprecher des Arbeitskreises, und Christina Desin Kübler vom Landwirtschaftsamt Waldshut freuten sich, auch etliche Junglandwirte zu der Tagung willkommen zu heißen, was für diese eine Erfrischung bedeutete.

Zu Beginn seines Referates wies Hartmut Heilmann darauf hin, dass die Landwirtschaft immer ökologisch geprägt war: Die Menschen nutzten die Natur und ernteten, was diese ihnen gab. Heute wird Düngung als Frage der Versorgung der Pflanzen mit Mineralstoffen verstanden und gehandhabt, um deren Wachstumsfaktoren zu fördern. Eine Sonderrolle spielt dabei der Stickstoff. Früher vertrat man die Auffassung, dass Pflanzen ihre Gesamtenergie aus der Sonne erhielten. Deshalb wurden in der praktischen Landwirtschaft energetische Aspekte im Verhältnis zwischen Boden und Pflanze nicht in Betracht gezogen.

Einen Großteil ihres Stickstoffbedarfs entnimmt die Pflanze natürlichen und industriellen Luftimmissionen. In den vergangenen 17 Jahren wurde in der praktizierenden Landwirtschaft 102 Kilogramm zusätzlich an Stickstoff pro Hektar ausgebracht. Wie viel die Pflanzen davon tatsächlich aufnahmen, ist nicht erwiesen. Nach neuesten Forschungsergebnissen, so der Referent weist eine Studie aus, dass zirka 100 Kilogramm des ausgebrachten Stickstoffs in die Umwelt und das Grundwasser gehen. So zeigen in Deutschland mehr als die Hälfte aller Messstellen für Grundwasser mehr als 50 mg Nitrat an, was entsprechend der Grenze der EU nicht mehr für den Verbrauch als Trinkwasser verwendbar ist. Die Kosten der Grundwasservergiftung haben der Steuerzahler und der Verbraucher zu bezahlen, merkte der Referent an.

Matthias Stein, Leiter der Kontrollstelle "Kontrollverein Karlsruhe", informierte über die Revision der EG-Öko-Verordnung. Nach zähen und langwierigen Verhandlungen mit den verschiedensten Behörden und Ämtern konnte diese im November 2017 abgeschlossen werden.

28 Mitgliedsstaaten der EU stimmten dafür, sechs dagegen und drei enthielten sich der Stimme. Lebhaft diskutiert unter den Bio-Landwirten wurde die Praxis der Anbindehaltung für Jungtiere in Kleinbetrieben. So vertrat man die Auffassung, das das Angebot des Weidegangs völlig ausreichend wäre, die immer stärker werdende Bürokratie und der Verbraucherschutz.

Zwei Biolandwirte geben Einblick in ihre Bewirtschaftsweise

Aus der Praxis berichteten Wolfgang Zengel und Heinrich Till bei der Jahrestagung der Biolandwirte des Arbeiskreises Bonndorf in Lembach.