Bonndorf Bildhauer Simon Stiegeler schafft die Skulptur für den Preis Bonndorfer Löwe

Der Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“ ist eine Skulptur von Bildhauer Simon Stiegeler. Der Wettstreit der Liedermacher findet am 20. Januar statt.

Wenn es nach den Wünschen von Gudrun Deinzer geht, soll der „Bonndorfer Löwe“ der „sympathischste Kleinkunstpreis Deutschlands“ werden. Die Vorsitzende des Folktreffs Bonndorf ist für ihren Ideenreichtum bekannt. Und da hat sie sich mit dem Bildhauer Simon Stiegeler aus Grafenhausen einen Künstler an die Seite geholt, der für jede Auflage des Kleinkunstpreises ein neues Kunstwerk schaffen wird. Motiv wird aber immer der Löwe sein. Das erste Kunstwerk aus seiner Hand wird der Sieger des Sängerwettstreits erhalten, der am Samstag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr das Publikum von seiner Sangeskunst am meisten überzeugen kann.

In der Werkstatt von Simon Stiegeler wurde der „Rohling“ vorgestellt, der bis Mitte Januar seinen Feinschliff von der Hand des Künstlers und seiner Frau Lilian Stiegeler erhalten wird. „Sie ist für die Veredelung zuständig“, betont der Bildhauer. Nach einigen Skizzen hatte sich schnell ein Favorit herauskristallisiert. Das geschlossene Maul des Löwen war ihm aber zu brav: „Er sollte schon bissiger sein und ich bin erst fertig, wenn es mir gefällt“, merkt er an. Noch steht nicht fest, wie er den Sockel gestaltet, klar ist aber, dass die „Ummantelung“ diesmal dem musikalischen Wettbewerb angepasst und mit Noten verziert wird. Als Material verwendet er Zirbelkiefer aus Österreich, mit dem er derzeit gerne arbeitet. Damit hat er schon seine „Flügelwesen“ kreiert. Sockel und Ummantelung werden aus Lindenholz gefertigt. Am Ende ergeben die drei Teile ein Gesamtkunstwerk – den „Bonndorfer Löwen“.

Das Spannende an seinem Beruf sei, dass Künstler ständig Prototypen fertigen. „Es ist schön, für ein kunstinteressiertes Publikum und einen anderen Künstler etwas zu schaffen“, sagt Simon Stiegeler. Und er freut sich, dass er mit seinem Bonndorfer Löwen Teil einer kulturellen Veranstaltung sein darf.

Gudrun Deinzer freut sich, dass Kunst, Kultur, Kommune und Sparkasse im Einklang sind. Und sie betont, dass dieses Zusammenspiel für die Region etwas Besonderes sei.

Beeindruckt von der Arbeit des Künstlers zeigte sich Theo Binninger, Vorstand der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, die einen Teil des Preisgeldes in Höhe von insgesamt 2500 Euro zur Verfügung stellt. Der Sieger erhält 2000 Euro, dazu gibt es noch einen Anerkennungspreis in Höhe von 500 Euro. Einen Teil des Eintrittsgeldes bekommt Stiegeler für sein Kunstwerk. Die Antrittsgagen für die sechs Liedermacher und Singer-Songwriter übernimmt der Folktreff.

Theo Binninger sieht sein Institut als Teil einer starken, attraktiven Region, das sich auch die Förderung von Kunst und Kultur auf seine Fahnen geschrieben habe. „Es ist schön, die Heimat auch unter diesem Aspekt weiter voranzubringen.“

Für Bürgermeister Michael Scharf ist nach dem Besuch in der Werkstatt von Simon Stiegeler klar: „Wenn die Künstler den ,Bonndorfer Löwen‘ gesehen haben, werden sie sich noch mehr anstrengen!“

Eintrittsarten

Der Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“ wird zum zweiten Mal vom Folktreff veranstaltet. Am 20. Januar treten die Singer-Songwriter und Liedermacher Roger Stein, Stefan Johansson, Jürgen Ferber, Andy Houscheid, Johna (Nadine Krämer) und Fee Badenius ab 19 Uhr in der Stadthalle zum Wettbewerb an. Tickets im Vorverkauf gibt es zum Preis von 16 Euro (Abendkasse 19 Euro) bei der Touristinformation Bonndorf, Martinstraße 5, Telefonnummer 07703/76 07 oder im Internet:www.folktreff-bonndorf.net