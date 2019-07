von Heidi Rombach

Unterhaltung, Kulinarisches und vor allem Zeit zum Plaudern gab es beim Dillendorfer Dorffäscht im Bonndorfer Stadtteil am Samstag. Das zweitägige Fest bot auch am Sonntag alles auf, um sich in Buden, Scheunen und verschiedenen Bars wohl zu fühlen.

