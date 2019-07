von Heidi Rombach

Gut gelaunte Besucher und eine kulinarische Festmeile gab es am Samstag wie Sonntag beim 36. Bonndorfer Schlossfest in der Löwenstadt am äußersten Zipfel des Landkreises Waldshut zu bestaunen. Hier präsentierten die teilnehmenden Vereine grenzüberschreitende Gastfreundlichkeit. Aus der französischen Partnergemeinde punkteten Käseteller mit ansprechenden Weinsorten. Auch deftiger Wurstsalat und weitere Köstlichkeiten verwöhnten den Magen. Fetzige Musik an verschiedenen Festbühnen und zahlreiche Attraktionen sorgten über generationenübergreifend für Kurzweil.

Bild: Heidemarie Rombach 2019

