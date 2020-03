von Stefan Limberger-Andris

Die Bonndorfer kommunalen Kindergärten sind alle bis einschließlich Ostersonntag, 19. April, geschlossen. Die Stadtverwaltung folgt damit einer Verordnung (Corona-Verordnung vom 16. März) der Landesregierung. Bereits in einer kurzfristig am vergangenen Freitag einberufenen Sitzung der Stadtverwaltungsspitze und den Bonndorfer Kindergartenleiterinnenwaren eine Schließung der Einrichtungen und Maßnahmen des weiteren Vorgehens besprochen worden.

Zwei Gruppenräume

Im Kindergarten Obertal, so die bisherigen Planungen, werde eine Notfallbetreuung für zugesagte Kinder sämtlicher Bonndorfer Kindergärten eingerichtet, bestätigte Hauptamtsleiter Harald Heini auf Anfrage. Hierfür werden zwei Gruppenräume zur Verfügung gestellt. Bedarfsmeldungen, die die Familien im Vorfeld einer Zusage zur Bedarfsgruppenteilnahme auszufüllen haben, werden von den Kindergärten an die Eltern verschickt oder sind in den Einrichtungen erhältlich.

Die Kindergartenleitungen schätzen dann einen potentiellen Bedarf ein, die Stadtverwaltung sagt dann die Plätze für die Bedarfsgruppe zu. Vorrangig werden hierfür wohl Kinder infrage kommen, deren beide Elternteile arbeitstätig sind oder wo außerordentliche Umstände keine andere Lösung zulasse, so Harald Heini. Die genaue zu erwartende Kinderanzahl sei derzeit nicht einschätzbar.