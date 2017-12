Bonndorf Bestsellerautorin Nicole C. Vosseler liest im Schloss Bonndorf: "Im Roman steckt ein Stück von mir"

Nicole C. Vosseler hat im Bonndorfer Schloss auf Einladung der Bibliothek aus ihrem Roman „Der Englische Botaniker“ gelesen. Die Bestsellerautorin spricht im Interview auch über ihren neuen Roman, der gerade erschienen ist.

Frau Vosseler, wieviel müssen Sie denn von der Romanumgebung schon geschmeckt, gefühlt, gesehen haben, damit Sie schreiben können darüber?

Das ist ganz unterschiedlich. Viel ist immer die Imagination, also die Vorstellungskraft. Ich denke immer, es ist gar nichts autobiografisch an meinen Romanen. Und trotzdem gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, die mir passiert sind, die in meinen Romanen vorkommen. Gerade im Englischen Botaniker gibt es eine Szene, in der Robert Fortune ein Zusammentreffen mit einem kleinen Affen hat. Er füttert ihn mit getrockneten Früchten. Und der Affe packt ihn an der Hand. Fortune denkt dann darüber nach, dass das nicht ganz Tier und nicht ganz Mensch ist, es ist irgendetwas dazwischen. Das ist etwas, das ich selbst erlebt habe und es war für mich sehr eindrücklich. Ich habe dabei das Gefühl gehabt, man schaut sich über die Evolutionsgeschichte selber in die Augen.

Sie sind hierher gefahren, in die Nähe ihres Kindheitsortes. Welche Rolle spielt für Sie Heimat?

Für mich gibt es keinen einheitlichen, absoluten Heimatbegriff. Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, da komme ich her, da liegen meine Wurzeln, das ist mir immer bewusst. Das ist Ursprungs-Heimat, Jetzt-Heimat ist Konstanz, ich habe aber auch Seelen-Heimaten auf der Welt. Zum Beispiel die USA ist mein Herzensland, immer noch, unabhängig von den aktuellen Entwicklungen. In gewisser Weise auch Asien. Und wenn ich dahin zurückkehre habe ich auch das Gefühl, ich komme nach Hause.

Wenn Sie schreiben, sind Sie da in einer ganz eigenen Welt?

Das ist eine eigene Welt. Das Schreiben an sich ist ein eigener Zustand und jeder Roman gibt eine Welt für sich her. Es ist auch eine Welt, in der ich gerne bin. Und der Abschied aus einem Roman fällt mir immer schwer. Also in einem Roman, obwohl er nicht autobiografisch ist, steckt immer ein Stück von mir und jeder Roman bleibt auch immer ein Stück von mir.

Was ist Ihnen besonders wichtig beim Schreiben?

Ein roter Faden ist bei mir immer das Zusammentreffen, manchmal auch der Zusammenprall unterschiedlicher Welten. Ich finde es unglaublich faszinierend, zu beobachten, welche Konflikte es gibt, aber auch welche Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich bin immer fasziniert von der menschlichen Entwicklung, also wie sich die Romancharaktere von der ersten bis zur letzten Seite wandeln.

Entwickeln die Romanfiguren ein Eigenleben?

Ja! Immer! Bevor ich überhaupt die erste Seite schreibe, habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht über die Charaktere, habe Lebensläufe angelegt, habe kleine Eigenarten zusammengeschrieben. Aber das richtige Kennenlernen entwickelt sich dann erst während des Schreibens.

Ihre Figuren haben also ein Eigenleben, kommen aber dennoch aus Ihnen heraus. Wie erklären Sie sich das?

Ich glaube nicht, dass so viel aus mir heraus kommt. Das kommt irgendwie aus diesem großen schöpferischen Unbewussten und ich bin quasi nur das Medium dafür. Bücher sind immer größer und wesentlich weiser und wesentlich tiefgründiger, als der Mensch, der sie schreibt.

Dann können wir das ja ganz losgelöst von Ihnen sehen. Gibt es eine Figur, die Ihnen auf diese Weise passiert ist, die Sie besonders gerne in Persona kennenlernen würden?

Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Personen aus dem jeweils jüngsten Buch. Jetzt kommt ja mein neuer Roman raus. Und ich merke, dass mir die Protagonisten sehr, sehr nahe sind. Ich fände es toll, wenn die jetzt hier hereinspazieren würden. Aber es wäre natürlich auch gespenstisch, weil die ja in die Romanwelt gehören.

Wieviel ist von Ihrem Schreiben Recherche und wieviel Schreiben?

Zu Recherche gehört für mich das Bebrüten der gesamten Handlung der einzelnen Charaktere, der einzelnen Szenen. Und das macht einen ungleich größeren Anteil aus, als letztendlich das Schreiben. Ich brauche für die ersten 50 Seiten unfassbar lange. Die letzten 50 Seiten sind immer ganz schnell fertig.

Haben Sie selbst Lieblingsschriftsteller?

Es gibt Schriftsteller, da kaufe ich tatsächlich jedes neue Buch. Wahnsinnig gefreut habe ich mich, als ich Alling Hollinghurst entdeckt habe. Ich mag die Krimis von Tana French, die sind auch noch überraschend. Ich liebe A. S. Byatt, vor allem für ihr "Besessen", das ist in meinen Augen einer der ganz großen Romane. Ich lese halt eigentlich nur noch auf Englisch. Unlängst habe ich zum ersten Mal seit langem wieder ein Deutsches Buch gelesen, "Das achte Leben (Für Brilka)" von Nina Haratischwili, eine Georgische Familiensaga, und das fand ich großartig. Das ist definitiv mein Highlight dieses Jahr.

Gibt es etwas ganz Großes, das Sie unbedingt noch schreiben wollten?

Das habe ich jetzt tatsächlich gemacht mit meinem jüngsten Roman. Der hat neun Jahre verschlungen, weil ich besessen war von einem Gemälde im Städel Museum. Und im ersten Anlauf wollte der Verlag, der es jetzt auch rausgebracht hat, die Geschichte nicht. Ich weiß heute auch warum. Es hat noch ein Element gefehlt. Ich habe ein zweites Exposé geschrieben, dann wollten sie es. Mit diesem Buch, "Die Farben der Erinnerung", habe ich mir einen ganz lange gehegten Wunsch erfüllt. Dass das jetzt nach Jahren geklappt hat, ist großartig und darüber bin ich sehr, sehr glücklich.

Fragen: Gudrun Deinzer



Zur Person

Nicole C. Vosseler, 45 ist in Villingen -Schwenningen aufgewachsen, lebt in Konstanz, schreibt seit frühester Jugend. Sie hat Literaturwissenschaften in Tübingen und Konstanz studiert, wo sie heute noch lebt. Längst werden ihre Romane auf den Spiegelbestsellerlisten geführt. Aus ihrem Roman "Der Englische Botaniker"hat sie im Schloss Bonndorf auf Einladung der Bibliothek gelesen. Ihr neuester Roman, "Die Farben der Erinnerung", ist in dieser Woche erschienen.