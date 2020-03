von Cornelia Selz

In der Hauptversammlung des Kirchenchores Gündelwangen konnte Franziska Hofmeier für ihre 40-jährige Treue zur Musica Sacra geehrt werden. Pfarrer Fabian Schneider verlas und überreichte ihr die Urkunde des Diözesan Cäcilien Verbandes. Ihr Vater Josef Merz war lange Jahre Dirigent des Kirchenchores von Gündelwangen.

In der Vorstandssitzung vor der Hauptversammlung war beschlossen worden, die Regelung der Musikvereine zu übernehmen und Mitglieder ab 40 Jahren Zugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. So war die Überraschung groß, als der Vorsitzende Thomas Billharz Franziska Hofmeier zusätzlich noch zum Ehrenmitglied ernannte.

Ebenso zum Ehrenmitglied ernannt und an diesem Abend von der Auszeichnung überrascht wurde Sigrid Fischer, die bereits seit 42 Jahren im Chor singt und anfangs von ihrer Mutter Berta Schübel, die viele Jahre den Kirchenchor leitete und die Orgel spielte, mitgenommen worden war.

Thomas Billharz überreichte den beiden, „denen man überhaupt nicht ansieht, dass sie schon 40 Jahre Mitglieder sind“, mit Pfarrer Schneider jeweils eine Urkunde zur Ernennung zum Ehrenmitglied. Vor Jahrzehnten war es üblich, dass Kirchenchormitglieder ihre heranwachsenden Söhne und Töchter im Alter von etwa zwölf Jahren mit zu den Chorproben – und daraus folgend zu den kirchlichen Auftritten nahmen. Für die Jugendlichen damals war es die erste und einzige Möglichkeit, abends fort zu dürfen, wie heute immer wieder von langjährigen Chormitgliedern zu hören ist. Es gab einfach nicht so ein großes Angebot wie heute für Kinder und Jugendliche. Musikkapelle und Kirchenchor, das waren in den kleinen Ortschaften des Schwarzwaldes jene Gruppierungen, in die man sich nach dem harten Bauernalltag gerne einbrachte.