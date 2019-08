von Wolfgang Scheu

Wie schon vor zwei Wochen waren die Bänke bestens gefüllt beim zweiten Waldfest mit Blasmusik der Feuerwehrabteilung Bonndorf-Ebnet. Ab 19 Uhr wurde gegrillt, die eifrigen Ober und Bedienungen hatten schon einige Kilometer zurückgelegt, als gegen 20 Uhr die ersten Musikinstrumente im Wald erschallten.

Klein aber fein: das Ambiente des Waldfestes der Ebneter Feuerwehrabteilung war heimelig. | Bild: Wolfgang Scheu

Die vielen Blasmusikfreunde erlebten eine musikalische Premiere. Zum ersten Mal spielten die Bonndorfer Musikanten unter der Leitung von Clemens Büche vor der Kohlplatzhütte. Mit dem „Egerländer Musikantenmarsch“ ging es los, bekannte Melodien wechselten sich im Weiteren ab mit brillanten Soli durch alle Register. Ein Höhepunkt war sicher das Stück „Von Freund zu Freund“, von Armin Dietsche glasklar am Flügelhorn und Clemens Büche am Tenorhorn vorgetragen. Die Musikanten überzeugten mit ihrem Programm, und man ließ sie erst nach mehreren Zugaben an den Tisch zum wohlverdienten Abendessen vom Grill.

Bonndorf-Ebnet Die Feuerwehr Ebnet freut sich über gute Resonanz bei ihrem Waldfest Das könnte Sie auch interessieren

Das Waldfest in Ebnet war auch ein Wiedersehen mit Musikern. Patrick Steiß saß schon vor zwei Wochen bei den Holzschlägern am Schlagzeug, ebenso wie auch Christian Podeswa, Doro an der Klarinette und der Mann an der Posaune neben Conférencier Bernhard Podeswa, der unter anderem lustige Geschichten aus Bonndorf, „der Stadt mit immer weniger Wirtschaften“ zum Besten gab.

Bonndorf Pater Clemens Blattert begeistert die Gläubigen in Bonndorf mit bildhafter Sprache Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Publikum waren viele zu sehen, die immer wieder gern nach Ebnet zum Konzert kommen, wie etwa Peter Riester, der stolze 35 Jahre Revierförster in Ebnet war. Das letzte Stück vor der Zugabe der Bonndorfer Musikanten war „Bis bald, auf Wiedersehen“. Beim Stück „Bonndorf zur Ehre“ bewiesen die Musiker schließlich ihre Sangeskraft, bei der „Vogelwiese“ wurde von den Festgästen noch kräftig mitgeklatscht. Alle waren perfekt eingestimmt fürs kommende Anna-Fest – wieder in Ebnet.