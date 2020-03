von Gertrud Rittner

Seit mehr als 130 Jahren versammeln sich Frauen vieler Länder, um miteinander und füreinander zu beten. In der Seelsorgeeinheit Bonndorf/Wutach wurde der Weltgebetstag der Frauen in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Bonndorf gefeiert.

Pfarrerin Ina Geib leitete den Gottesdienst. Unterstützt wurde sie von einem Organisationsteam, in dem sich Frauen aus Bonndorf und Wutach in den vergangenen Wochen gemeinsam auf die Feier vorbereitet hatten. Es sang ein Chor unter der Leitung von Sonja Vosseler. Eva-Maria Beringer spielte zur Begleitung auf der Querflöte, am E-Piano spielte Annette Rittner-Fischer. Ein Teil der Lieder dieses Abends stammte aus Simbabwe, dem diesjährigen Themenland des Weltgebetstages.

Die Gäste hörten interessiert zu, als zwei Frauen, Mona Schulz und Christel Cray, das afrikanische Land mit seiner bewegten Geschichte und faszinierenden Landschaften vorstellten. Ina Geib zeigte dazu Bilder. Nach dem ersten Lied, „Steh auf und geh“, dessen Titel zugleich das Motto des Abends war, wurden alle in Sprachen verschiedener Ethnien aus Simbabwe begrüßt. Der offizielle Name des Staates ist seit 1980 „Simbabwe“, was übersetzt so viel wie „Steinhaus“ bedeutet. Liebe und Versöhnung, Frieden und Freiheit waren die Themen der Gebete, die von drei Sprecherinnen vorgetragen wurden. Zwischen den einzelnen Gebeten sang der Chor Lieder.

Leben mit der Natur und in der Familie

Sechs Sprecherinnen lasen Briefe von Frauen aus Simbabwe vor. Darin wurden deren zahlreiche Probleme angesprochen, aber auch die Schönheit der Landschaft, das Leben mit der Natur und in der Familie, die Gemeinschaften in den Dörfern fanden in den Briefen Erwähnung. Immer wieder wurde auf die Kraft des Gebetes verwiesen, die den Frauen hilft, ihren Alltag zu meistern, und mutig nach neuen Wegen zu suchen.

Christel Cray las das Evangelium zum Gottesdienst aus Johannes 5, 2-9a vor. Jesus heilt einen Lahmen und fordert ihn dazu auf, seinen Glauben weiterzutragen. „Steh auf“ hieß es auch wieder im folgenden Lied. Dazu wurde in der Kollekte für Frauen und Kinder aus aller Welt gesammelt. Jeder Gast durfte sich dafür eine Karte mitnehmen, die die Frauen des Organisationsteams während eines Vorbereitungstreffens gemeinsam bedruckt hatten.

Der Weltgebetstag Seit 100 Jahren feiern Christen in mehr als 170 Ländern rund um den Globus über Länder- und Konfessionsgrenzen am ersten Freitag im März den Weltgebetstag (WGT) der Frauen. Der Weltgebetstag beschäftigt sich jedes Jahr mit dem Leben der Frauen in einem anderen Land. In diesem Jahr stand Simbabwe im Vordergrund. Die Liturgie des Weltgebetstags 2020 wurde von Frauen aus Simbabwe vorbereitet. „Steh auf und geh!“ (Johannesevangelium) – so ermuntern sich Frauen in Simbabwe.

Gerda Höft entließ am Schluss des Gottesdienstes alle mit dem Segensgruß: Steh auf, nimm deine Matte und geh!“ Mit diesem Segensgruß wünschte auch Pfarrerin Ina Geib einen guten Heimweg. Alle Frauen, die in der Gemeinschaft den Abend ausklingen lassen wollten, lud sie zu Tee und Gebäck in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche ein, wo beim gemeinsamen Gespräch schnell eine vertraute Atmosphäre entstand.