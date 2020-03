von Heidi Rombach

Toppen konnten die 35 Musiker des Musikvereins Dillendorf den schon sehr guten Probendurchschnitt des Vorjahres von 82,4 Prozent auf nun 84,76 Prozent im Berichtsjahr 2019. „Es ist schon gigantisch, sieht man diese Zahlen“, bewertete Dirigent Clemens Büche freudig das Ergebnis der Statistik in der Hauptversammlung des Vereins. Mit Annika Pfeifer (Klarinette), Luca Giesecke und Fynn Schönle (Schlagzeug) stehen derzeit drei Zöglinge in der Ausbildung.

Vorsitzende Melanie Dietsche nutzte die Hauptversammlung im Clubheim dazu, Leni Dietsche das Jung-Musiker-Leistungsabzeichen in Bronze samt Urkunde des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) für ihre Leistungen mit der Klarinette zu übergeben.

Gespannt wartete die Versammlung auf den Kassenbericht von Laura Schönle-Burger, der die Kosten für Instrumente, Noten, Buskosten, das Probewochenende und Ersatzbeschaffungen für Uniformen in roten Zahlen beleuchtete. Dem gegenüber standen die Einnahmen des zweijährlichen Dorffestes 2019 und Zuschüsse der Stadt. Dank sagte die Vereinsvorsitzende den verschiedenen Spendern und Unterstützern unter dem Jahr. Von einem „einwandfreien Zustand der Kasse“ sprachen die Kassenprüfer Linda Dietsche und Lukas Maier.

Der erst im Vorjahr gewählte Vertreter der Ehrenmitglieder Ludwig Kaiser konnte gewonnen werden, erneut als Aktiver dabei zu sein. Der bisherige Bassist verstärkt die Truppe künftig als Schlagzeuger. Ein Dank des Dirigenten galt auch Reiner Dietsche, der immer wieder einspringt. Zwei Mitgliederversammlungen hatte es im Vorfeld der Hauptversammlung des Musikvereins Dillendorf gegeben. „Vieles konnte ins Rollen gebracht werden. Wir haben Spaß und werden diesen beibehalten und wiederholen. So wurde auch der Proberaum neu gestaltet.“ Melanie Dietsche forderte die Runde erneut dazu auf, Ideen vorzubringen, denn diese müssen nicht immer nur vom Vorstand kommen. Der Ablauf des Jahreskonzertes im Dezember 2019 war ein Schritt, „der uns großen Erfolg einbrachte. Da sollte man dranbleiben“.

Die Teilnahme am vergangenen Dorffest funktionierte hervorragend, lobte die Vorsitzende. Hieran möchte der Verein auch 2021 anknüpfen. Derzeit finden Ersatzbeschaffungen von Uniformen statt. Musikalisch gibt es Besetzungsprobleme am Bass. „Da müssen wir nach einer Lösung suchen“, erklärte Melanie Dietsche. Auch bei den Klarinetten wird es Einbrüche geben, weil Musiker ihr Studium beginnen. „In so einem kleinen Haufen ist das etwas schwieriger, aber das bekommen wir hin.“ Es ist gute Sitte, an einer Hauptversammlung Menschen zu würdigen und ihnen für ihre Leistungen zu danken. So bedachte die Vorsitzende des Musikvereins Dillendorf Laura Schönle (bisherige Kassiererin) und Kristin Dietsche (bisherige Jugendvertreterin) mit Blumen und einem weiteren Präsent für deren Mitarbeit im Vorstand. Weitere Personen, die zwar nicht dem Vorstand angehören, aber sich übers Jahr einbringen, erhielten Geschenke in Form von Bier und Wein.

Was die Probenstatistik anbelangt, schafften es elf Musiker bei 64 Proben, über die 90-Prozentmarke zu kommen. Hierzu meinte Dirigent Clemens Büche: „Familie Weltis ist unschlagbar.“ Für diesen Fleiß erhielten: Lena Weltis (98,43 Prozent), Paul Weltis (96,88) und Oliver Jehle (96,87), Jo und Roland Dietsche, Andreas Jehle, Andreas Weltis, Clemens Büche, Kristin und Melanie Dietsche sowie Martin Weltis Regenschirme mit Aufdruck Musikverein Dillendorf. Stadtrat Manfred Amann hatte neben Grüßen der Stadt auch Termine parat: So gibt es am Samstag, 4. April, eine Dorfputzede, zu der er einlud. Amann freute sich, dass im Dorf wieder ein Kurkonzert abgehalten wird und es beim Musikverein funktioniert.