Bonndorf Beim Hobby- und Kreativmarkt des Handels- und Gewerbevereins Bonndorf macht die Mischung den Erfolg aus

Der Hobby- und Kreativmarkt in Bonndorf lockte wahre Besucherströme an. Kunsthandwerk, Musik und Bewirtung punkten bei den Gästen.

Mit dem Angebot eines Hobby- und Kreativmarkts mit Einkaufsmöglichkeiten in zahlreichen Geschäften landete der Handels- und Gewerbeverein Bonndorf einen Volltreffer in jeder Hinsicht. Der enorme Publikumszustrom am Nachmittag war nicht alleine auf den herrlichen Sonnenschein zurückzuführen, vielmehr lockten die vielschichtigen Attraktionen auch ganz neue Interessensgruppen nach Bonndorf.

Zahlreiche Kunsthandwerker wussten mit ihren Kreationen aus Holz, Wolle, Stroh oder gar Beton zu glänzen. So manches Gespräch diente mehr der Erklärung einer Idee als einer Verkaufsanbahnung. Neben Einzelpersonen engagierten sich auch Vereine und informelle Gruppen. Die Bonndorfer Pfadfinder betreuten das Spielmobil des Landkreises. Für Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen sorgten die Tanneger Burghüeter, der Heimat- und Trachtenverein, die Jugend der DLRG, die Sportkegler und die Freunde des Friedens, Letztere mit Tee und frisch zubereiteten Spezialitäten aus ihren Heimatländern.

Besondere Beachtung fanden zwei Stände, an denen die Herstellung von Seilen und die Handwerkskunst eines Drechslers erlebbar wurden. Mit einem sommerlichen Blumenstrauß musikalischer Genüsse begeisterten die Trachtenkapelle Gündelwangen mit ihrem Dirigenten Andreas Dörnte und eine Wandermusikgruppe mit Linus Sedlak, Johannes Isele und Thomas Eichkorn die Besuchermassen.

Kinder, deren Eltern und junggebliebene Erwachsene, die sich in der Sparkassenhalle tummelten, lebten ihre Begeisterung bei „Siringhaus“ Kasperletheater oder Zaubereien in vier Vorstellungen aus. Dicht besetzt war der Martinsgarten mit seinen schattenspendenden Kastanienbäumen. In direkter Nachbarschaft tummelten sich Kinder an den spannenden Spielstationen der Löwenwiese oder vollführten Luftsprünge in einer Hüpfburg auf dem Sparkassenhof.

Wer sich eine ansprechende Ausstellung in den Räumen des Rathauses anschauen wollte, konnte dies in aller Ruhe tun. Gemalt hatten die gezeigten Bilder in Öl und Aquarell Gertrud Heini und Michaela Eckert. Zufriedene Gesichter konnte man auch in jedem der mehr als 20 Geschäfte des Bonndorfer Einzelhandels ausmachen. Dieser HGV-Sonntag dürfte als einer der am besten besuchten in der langen Veranstaltungsgeschichte in die Chronik des Vereins eingehen.