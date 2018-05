Bonndorf Beim HeDu-Ausbildungstag zeigt sich die vielfältige Welt der Berufe

Der HeDu-Ausbildungstag lockt rund 1000 Besucher an. Hineinschnuppern in verschiedene Berufe ist bei 45 Ausstellern möglich.

Nahezu die ganze Bandbreite beruflicher Möglichkeiten in und um Bonndorf zeigte sich beim HeDu-Ausbildungstag. 45 Aussteller präsentierten für rund 1000 Besucher eine Fülle beruflicher Möglichkeiten. In gebündelter Anstrengung geriet der HeDu-Ausbildungstag zu einer Plattform, die ihresgleichen in der Region sucht. Ergänzt wurde die Berufsinformationsveranstaltung von Schul- und Hochschulpartnern, der Agentur für Arbeit, Gesetzlichen Krankenversicherungen, der Handwerkskammer sowie der Industrie- und Handelskammer.

Öffnung zu anderen Berufssparten

Konzentrierten sich Hectronic und Dunkermotoren, die Impulsgeber und Organisatoren des HeDu-Ausbildungstags, anfangs auf Berufe, die in ihren Unternehmen erlernt werden können, so öffnen sie seit zwei Jahren die Veranstaltung auch für alle anderen ortsansässigen Unternehmen. Mit diesem Blick über den eigenen Tellerrand hinaus wird die örtliche Vielfalt beruflicher Möglichkeiten dargestellt, ebenso die Attraktivität Bonndorfs als Ausbildungs- und Berufsstandort.

Branchenmix: Bei der neunten Auflage des HeDu-Ausbildungstags fanden Jugendliche von Handwerksberufen über soziale Berufe bis zum dualen Hochschulstudium Informationen, die sie für ihre Berufsfindung gebrauchen können und die ihnen die Wahl ihres Ausbildungsbetriebs erleichtern. Die Aussteller warteten mit Attraktionen auf. Etliche ließen praktisches Tun zu, egal ob schmieden, sägen, hobeln, löten oder Mosaike legen.

Große Bandbreite an Branchen

Altenpfleger, Erzieherinnen, Bankkaufleute, Fliesenleger, Frisöre, Lacklaboranten, Steuerexperten, Elektriker, Schornsteinfeger, Landschaftsgärtner, Tiefbauer, Schreiner, Umwelttechniker oder KFZ-Mechaniker stellten ihre Berufe ebenso vor wie Einzelhandel, Gastronomie, Polizei, Zoll und Bundeswehr. Für jede Schulart und jedes Interesse war etwas dabei. Schüler aus der Region nutzten die Chance. Zwar waren manchen Besuchern Bonbons, Kugelschreiber und Hot Dogs am wichtigsten, die meisten jedoch nutzten die Chance zum Gespräch mit Experten.