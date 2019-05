von Stefan Limberger-Andris

Es war ein eher gesetztes Publikum, das sich im Foyer der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen eingefunden hatte. Die Stuhlreihen, eingebettet zwischen der Ausstellung „70 Jahre Grundgesetz“ und dem Podium, hatten sich mit geladenen Gästen aus Politik (Bund, Land, Kommunen), Gesellschaft und Wirtschaft gefüllt – zeitliche Punktlandung, merkte Theo Binninger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, gut gelaunt am Rednerpult um 19.30 Uhr an.

Krisen scheinen eine Mode der momentanen Weltordnung zu sein, „Goht‘s eigentlich no?“, kommentierte Theo Binninger in breitem Dialekt in seiner Eröffnung. Wie gut gehe es doch Deutschland, ein Grundgesetz zu haben, das für Stabilität und rechtlichen Rahmen sorge – es habe sich 70 Jahre lang bewährt, so sein vorweggenommenes Fazit und seine Hinführung zur Diskussionsrunde über dessen Bedeutung in modernen Zeiten.

Realschüler nehmen Stellung zur Politik

CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner hatte als Moderator nicht irgendjemanden geladen – die Jugend holte er mit den beiden Bonndorfer Realschülern Nicola Baldischwiler (15) und Johannes Gromann (16) aufs Podium. Die rechtliche Seite beleuchtete Rechtsanwältin Carola Meents von der Bonndorfer Kanzlei „Böhrer und Meents“, den wirtschaftlichen Part Theo Binninger.

Die Schule als Ort der Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Grundgesetz machte Felix Schreiner im Gespräch mit den Realschülern aus. Immer wieder sei man im Unterricht auf das Grundgesetz gestoßen, habe darüber diskutiert, erzählte Nicola Baldischwiler. In ihr sei die Erkenntnis gereift, dass man dieses Gesetz als Basis eines funktionierenden Staates unbedingt benötige.

Jugend zeigt gesellschaftliches Interesse

Die oft getroffene Feststellung, die Jugend interessiere sich für nichts mehr, was in der Gesellschaft geschehe, wollte sie so nicht stehen lassen. In der Schule mache sie immer wieder die Erfahrung, dass von Schülern viele Fragen zu gesellschaftlichen Themen gestellt werden. Dem Kollegium stellte sie gute Noten aus: Es werde viel erläutert, um unter den Schülern ein politisches Verständnis zu wecken.

Die Artikel des Grundgesetzes, im speziellen die Regelungen zu persönlichen Freiheitsrechten, seien für eine moderne, digitale Gesellschaft weiterhin richtungsweisend, ging Johannes Gromann auf die Frage Felix Schreiners nach deren Bedeutung ein. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gelte zwar auch im Internet, sollte jedoch auch dort Regeln unterworfen sein, etwa in der Frage der Nutzungsrechte digitaler Angebote.

Diejenigen, die Jura studieren, müssen sich zwangsläufig mit dem Grundgesetz beschäftigen. Dass sie den Hauptteil ihrer Promotion dem Grundgesetz gewidmet habe, sieht sie als Vorteil an, denn jedes weitere deutsche Gesetz spiegele sich in irgendeinem Maße darin wider, weil es ja mit dem Grundgesetz konform gehen müsse. Trotzdem sei dieses Gesetz nichts Statisches, so Carola Meents auf die Frage, ob denn etwas fehle im Grundgesetz. Dies zeigten die Diskussionen der vergangenen Zeit, etwa über Tierschutz und die Sozialen Medien.

Änderungen in Hinblick auf die junge Generation

Allerdings – es fehle ihr in der politischen Diskussion um mögliche inhaltliche Änderungen des Grundgesetzes die Einbindung einer Klientel, die davon, zeitlich gesehen, am meisten betroffen sei – die Jugend. Dort herrsche Nachholbedarf. Das Grundgesetz sei als Basis einer gesellschaftlichen Kooperation gedacht. Man sollte sich deshalb nicht scheuen, Änderungen zuzulassen.

Das Grundgesetz schütze Eigentum und Freiheit, Werte die für Binninger nicht zuletzt aus wirtschaftlicher Sicht wichtig sind. Er, als Vorstandsvorsitzender der hiesigen Sparkasse, stehe dafür, durch wirtschaftliches Handeln Heimat zu entwickeln. Um Handlungsspielräume möglichst weit geöffnet zu lassen, müsse gesetzliche Regulatorik, die die Welt nicht bewege, zurückgedrängt werden. Beeindruckend Theo Binningers abschließende Worte, denn „ich muss immer das letzte Wort haben, sagt man mir unter Kollegen nach“: „Wir müssen unsere Meinung sagen – mutig, ehrlich, höflich.“