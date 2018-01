Bonndorf Bei der Informationsrunde der Pflumeschlucker sammeln die Narren Ideen für die künftige Fasnet

Bei der Gruppenbesprechung der Pflumeschlucker für das Bühnenspiel an Fasnetmontag trafen sich die Narren. Das Motto lautet „Fasnet zwischen Himmel und Hölle“.

Zu einer Informationsrunde und zur Ideensammlung hatte der Narrenrat der Pflumeschluckerzunft Bonndorf beim Fasnetauftakt in das "Schwarzwaldhotel" eingeladen. Unter dem Motto "Fasnet zwischen Himmel und Hölle" waren Gruppen angesprochen, die sich bisher am Bühnenspiel beteiligt haben, aber auch diejenigen, die am nächsten Fasnetmontag, 12. Februar 2018, erstmals auftreten wollen.

Narrenvater Clemens Podeswa begrüßte die Narrenratskollegen sowie Vertreter der Gruppen und freute sich über die verbindlichen Zusagen der DLRG-Ortsgruppe von Narrenrat Norbert Rheiner, der Gruppe "& Co." (früher Ralf & Co.) von Vize-Narrenvater Alexander Matt und der Kolpingfamilie von Narrenrat Marco Johner. Bei der Besprechung war auch der ehemalige Narrenrat Ulrich Spielberger dabei, der in Aussicht stellte, dass die Alt-Narrenräte eventuell mit einer Gruppe vertreten sind. Anmeldungen für weitere Gruppenauftritte mit den geplanten Themen nehmen alle Narrenräte entgegen. Sie sollten der Zunft bis spätestens drei Wochen vor Fasnacht bekannt sein.

Narrenrat Wolfgang Knaak ist beim kommenden Fasnetspiel als Regisseur für die Zwischentexte als roter Faden während der Auftritte verantwortlich. Die Narrenräte bitten, die Musikbegleitung auf Datensticks oder CDs in bester Aufnahmequalität rechtzeitig vor Beginn im Rathaus abzugeben. Der Wunsch der Zunft ist, dass die Auftritte mit Auf- und Abgang sieben Minuten nicht überschreiten sollen. Für die Bühnentechnik ist wie in den Vorjahren die Firma 4all Event zuständig. Die Abschlussbesprechung mit allen Akteuren wurde für Mittwoch, 7. Februar (Tag vor dem Schmutzigen Donnerstag), festgelegt. Die Pflumeschluckerzunft würde sich über eine große Gruppenbeteiligung freuen.

Mit fetziger Musik eröffnet die Guggenmusik Bonndorf um 14 Uhr das närrische Bühnenspektakel. Es endet mit dem Auftritt der Pflumeschluckerhansel und der Narrenmusik zu den Klängen des Bonndorfer Narrenmarsches und findet bei jedem Wetter auf der Bühne vor dem Rathaus statt. Unmittelbar danach beginnt der große Umzug mit Musikkapellen, Fasnetwagen und Fußgruppen durch die Hauptstraße bis zur Auflösung an der Stadthalle. Dort können die teilnehmenden Gruppen nochmals ihr lustiges Programm präsentieren. Sie haben am Abend die Möglichkeit, kostenlos am Pflumeschluckerball in den Lokalen der Innenstadt teilzunehmen. Die Bewirtung in der Halle übernehmen in bewährter Weise die Bonndorfer Schloss-Schalmeien. Narrenvater Podeswa bittet die Fasnetgruppen, sich frühzeitig um den Wagenbau zu kümmern. Bei den ehemaligen Narrenräten Michael Kech und Rolf Maier gibt es unentgeltlich Rupfenstoff und das nötige Holz. Die Kosten übernimmt die Narrenzunft.

Anmeldungen für das in Kiebingen am 27. und 28. Januar stattfindende Narrentreffen sind im Zunfthüsle am Donnerstag, 14. Dezember, von 19 bis 20 Uhr und am Samstag, 16. Dezember, von 17 bis 18 Uhr oder bis Mittwoch, 20. Dezember, bei Vize-Narrenvater Alexander Matt und Säckelmeister Markus Pfendler möglich.