von Ehrhard Morath

Für die Herbstabschlussprobe der beiden Feuerwehrabteilungen Brunnadern und Dillendorf nahmen sich die Wehrmänner beider Ortsteile die ehemalige Dillendorfer Schule als Übungsareal vor. Die schlagkräftige Einsatzgruppe von 35 Mann, elf aus Brunnadern, zwei Dutzend aus Dillendorf, trat in Doppelreihe erstmals vor dem künftigen neuen Domizil, der einstigen Pfarrschür beim Dorfplatz an und ließ sich von Daniel Blattert, Wolfgang Hogg und Simon Burger das angenommene Szenarium vorstellen.

Mit der Sirenenalarmierung rückten die Gruppen zum „Brandobjekt“ vor, mit dabei neben den Equipments vor Ort auch das Drehleiterfahrzeug mit Daniel Stoll am Steuer und ein Löschfahrzeug HLF, ebenfalls aus dem Fuhrpark der Gesamtwehr.

Suche nach vermisster Person

Im Mittelpunkt der Übung stand wie bei jedem Ernstfall die Suche nach eingeschlossenen oder vermissten Menschen und deren Rettung. Insgesamt wurden aus dem Obergeschoss des Gemeindesaales acht Kinder via Drehleiterkorb „in Sicherheit gebracht“. So entwickelte sich die dabei notwendige autonome Steuerung vom Korb aus, die Feinjustierung für das korrekte Anfahren an die Fensteröffnungen zur Übernahme der bedrohten Personen für die betroffenen Feuerwehrmänner zum Hauptübungszweck. Dies habe, so Daniel Stoll, mustergültig funktioniert.

Sämtliche weitere Aufgabenstellungen, angefangen von der Wasserförderung ab aufgestautem Dorfbach und dem Überflurhydranten beim Haus Eggi, dem Innenangriff mittels Atemschutzträger bis hin zur Absicherung des Brandumfeldes meisterten die Feuerwehrkameraden beider Ortsteile Hand in Hand. Obwohl der Dorfbach derzeit ausreichend Wasser führt, wurde das Nass spätestens dann rar, als das Wenderohr an der Drehleiter zum Einsatz kam.

Die aus dem Obergeschoss des Gemeindesaales geborgenen Kinder werden am Boden mit einer Trage zur „Erstversorgung“ dem Roten Kreuz übergeben. | Bild: Erhard Morath

Insgesamt waren 800 Meter B- und ab Verteiler 150 Meter C-Leitungen erforderlich, um das Wasser zum Ziel zu befördern. Die Frage, ob möglicherweise der Einsatz der Steckleiter anstatt der Drehleiter eine schnellere Rettung ermöglicht hätte, verneinte Daniel Stoll, auch wegen der jeweiligen Sicherungsmaßnahmen, die man bei der Leiterrettung hätte beachten müssen. Mehrere junge Familien verfolgten den Verlauf der schweißtreibenden Vorführung und Übung mit großem Interesse.

Viel Lob für den Einsatz

Nach dem Ende des Ganzen folgten der übliche Abschlusshock und die verdiente Stärkung im Clubhaus. Dort fanden Daniel Blattert, Simon Burger und Daniel Stoll viel Lob für das, was bei der Herbsthauptprobe gezeigt worden war. Beide Abteilungen werden am Sonntag, 20. Oktober, bei der Chilbiprobe in Bonndorf mitwirken und dabei erneut ihr Können unter Beweis stellen.