von Cornelia Selz

Die Feuerwehr Bonndorf blickte auf ein Jahr zurück, in dem sich die Zahl der Einsätze im Vergleich zu den Vorjahren wiederum steigerte. Waren es 2017 noch 53, so wurden die Einsatzkräfte nun 79 Mal aus ihrem beruflichen und privaten Alltag, zu Tages- und Nachtzeiten, zum Einsatz gerufen. Kommandant Hansjörg Ketterer dankte der Mannschaft sowie auch deren Partnern und Kindern.

Hauptamtsleiter Harald Heini sieht durch Wetterunwägbarkeiten eine weitere Zunahme der Einsätze auf die Feuerwehr zukommen. „Diese Einsätze sind nicht ungefährlich, wie man bei der Überlandhilfe in Menzenschwand sah.“ Das Fahrzeugkonzept wird man in diesem Jahr abschließen und mit einer Bestellung als Ersatz für zwei auszumusternde Fahrzeuge in Angriff nehmen. Dann sei für die nächsten 30 Jahre Schluss, abgesehen von Ersatzbeschaffungen, schmunzelte er.

Ehrungen

Im Namen der Stadt Bonndorf ehrte Heini vier Feuerwehrmänner für ihre langjährige Mitgliedschaft. Aus den Reihen der Altersmanschaft sind dies für 60 Jahre Ernst Selb, Heinz Morath und Anton Metzler sowie Karl-Heinz Kaiser für 40 Jahre. Befördert wurden Anna Ketterer und David Naumann zum Oberfeuerwehrmann, Christine Brunner, Marion Weber, Stephan Maier und Sören Thor zu Feuerwehrmännern. Neu aufgenommen wurden Marion Weber, Sören Thor und Barry Slemann sowie Florian Hartmann, der bereits alle Ausbildungen absolviert hat, die man in seinem Alter haben kann.

Jahresrückblick

Unter dem Titel „Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“ präsentierte Schriftführer Olaf Thor den Jahresrückblick. Von 79 Einsätzen waren es drei Groß-, zwei Mittel- und drei Kleinbrände. 55 technische Hilfeleistungen, wie ausgelaufenes Öl, umgestürzte Bäume oder Wasser im Haus, waren zu bewältigen, zwei Menschen und sechs Tiere wurden gerettet. Dazu kommen zehn Fehlalarme sowie sechs Sicherungseinsätze. Die Mitglieder des Feuerwehrausschusses trafen sich an fünf, die Führungskräfte an zehn Terminen. Im Schloss und in der Stadthalle wurden 16 Brandwachen abgehalten. Vermehrt kam auf die Feuerwehr die Absicherung von Umzügen zu, was mit Unterstützung aus den Reihen der Altersmanschaft sehr gut funktioniere. In die aktive Wehr wurden Philip Ketterer und Adrian Maier aufgenommen. Die Feuerwehr hat 65 Mitglieder.

Infos aus dem Kreisverband

Die Kontobewegungen stellte Kassierer Bernhard Wiggert dar. Als Gast berichtete der Kreisverbandsvorsitzende und stellvertretende Kreisbrandmeister Clemens Huber aus St. Blasien über Ergebnisse der Beratungen im Kreisverband: „Wir wollen an Bewährtem festhalten, sind aber auch offen für Neues.“ Man bietet neu halbtägige Seminare an zu besonderen Einsatzsituationen, gibt Infos, wie Führungskräfte zu würdigen sind, die Umstellung auf Digitalfunk steht an. Vor allem stellte man sich die Frage: „Ist es überhaupt noch möglich, das ganze Themenfeld (Wetterkatastrophen/Unfälle) ehrenamtlich von der Feuerwehr zu stemmen?“ Er dankte allen für ihren Dienst und wünschte für 2019, dass alle unfallfrei aus den Einsätzen heimkehren.

Wunsch nach Wettkampftruppe

Hansjörg Ketterer rief zur Aufstellung einer Wettkampftruppe auf, denn ohne mindestens Bronzenes Leistungsabzeichen sind weitere Ausbildungen nicht möglich. Dies wäre auch im Zusammenschluss mit Ewattingen und Grafenhausen möglich. Er dankte allen für die Bewältigung der vielen und schwierigen Einsätze, der Bereitschaft zum Besuch von Lehrgängen und beschloss die Versammlung traditionell mit dem Feuerwehrlied, auf das, ebenso traditionell, das Rehessen folgte.