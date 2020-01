von Martha Weishaar

Welche Rolle spielen Rituale für die Entwicklung eines Kindes? Dieser Frage ging Sibylle Fischer bei der Vortragsreihe der Schulsozialarbeiterinnen auf den Grund. Die Dozentin der evangelischen Hochschule Freiburg erläuterte überzeugend die Bedeutung familiärer Ankerpunkte im Leben von Kindern, ebenso deren Auswirkungen.

Verlässliche Rituale stärken nicht nur psychologische Widerstandsfähigkeit oder Lebenskompetenz, sondern auch Beziehungsfähigkeit, Selbstwahrnehmung und Problemlösungskompetenz. Rituale haben außerdem mit Wertschätzung zu tun, nimmt man sich in diesem Moment doch ganz bewusst Zeit für das Gegenüber und das, was im betreffenden Augenblick geschieht. Außerdem entschleunigen Rituale, was im zunehmend hektischer werdenden Alltagsbetrieb nicht zu unterschätzen ist. „Rituale strukturieren, schenken Geborgenheit, geben Halt und Sicherheit und stärken das Ich- und Wir-Gefühl“, erklärt die Pädagogin. „Kinder denken in Ereignissen, nicht in zeitlichen Abläufen“, beschreibt sie ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum Erwachsenen. So sei beispielsweise die stetig gleiche Vorgehensweise beim ins Bett bringen vom frühen Lebensalter an ein Fixpunkt im Leben von Kindern. Ob dies in Form von Vorlesen, Kuscheln, Geschichten erzählen oder sich umgekehrt den Tagesverlauf schildern zu lassen geschieht, spielt allenfalls sekundär eine Rolle. Wichtiger sind Verlässlichkeit und Wiedererkennungswert dessen, was regelmäßig praktiziert wird.

Der Hintergrund Die Referentin Die Pädagogin Sibylle Fischer (59) ist Dozentin für Soziale Arbeit und Kindheitspädagogik an der evangelischen Hochschule Freiburg. Termine Weitere Termine der Vortragsreihe der Schulsozialarbeiterinnen des Bildungszentrums Bonndorf, der Schlüchttalschule sowie der Hohenlupfenschule Stühlingen sind: 6. Februar, 19 Uhr, Mensa der Grundschule Bonndorf, Digitale Medien. 1. April, Aula der Realschule Stühlingen, Umgang mit dem Tod. 12. Mai, Haus des Gastes Grafenhausen, Pubertät.

Freilich müssen Rituale der Entwicklung von Kindern angepasst werden. Ein Zwölfjähriger will höchstwahrscheinlich nicht mehr vorgelesen bekommen. Für ihn könnte es wichtiger sein, dass man ihm zuhört, oder er zunehmend in verantwortungsvolle Aufgaben des Familienlebens eingebunden wird. Rituale entwickeln vor allem auch über die Sinne ihre positive Wirkung. Wer kennt das nicht, dass er sich nach Jahrzehnten noch an bestimmte Wohlgerüche oder -geschmäcker erinnert? An köstlichen Sonntagsbraten oder den Duft nach Weihnachtsplätzchen? Ein wichtiger Fixpunkt im Familienleben sollten gemeinsame Mahlzeiten sein, auch wenn sich das organisatorisch vielleicht nicht jeden Tag ermöglichen lässt. Doch die Referentin warnt auch: „Ein Esstisch sollte nicht zum Stresstisch werden.“ Obacht also, was bei Tisch besprochen wird.

Bonndorf/Grafenhausen/Stühlingen Experten geben Eltern und Erziehern Tipps im Umgang mit Kindern Das könnte Sie auch interessieren

Auch Geburtstagsrituale oder immer wiederkehrende Feiertagsrituale festigen Kinder in ihrer Entwicklung und geben ihnen das Gefühl von Sicherheit. Häufig übernehmen sie vertraute Abläufe sogar in das eigene Erwachsenenleben. Rituale tragen und stabilisieren in Krisenzeiten. Sie stärken Kinder insbesondere in Übergangszeiten, etwa bei der Loslösung von der Mutter wenn‘s in den Kindergarten geht, beim Schulwechsel oder beim Übergang in das Berufsleben. Sie sind Inseln der Verlässlichkeit und schaffen eine innere Balance. Als Gegenwicht zu Hetze und Zeitdruck nehmen Rituale eine Schleusenfunktion in unserem Alltag ein. Zum Zwang dürfen sie allerdings nicht werden.