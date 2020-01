von Friedbert Zapf

Die Breitbandleitung für das schnelle Internet hat inzwischen den Bonndorfer Weiler Glashütte erreicht. Die Technik weist in die Zukunft, hat aber auch einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Im Auswurf des Grabens für die Glasfaserleitung hat der Autor dieses Textes Funde gemacht, die die Existenz der historischen Glashütte belegen. Vor allem das Bruchstück eines Glaserhafens und ein erstarrter Glastropfen beweisen, dass hier einmal Glasmacher gearbeitet haben.

1611 hat Fürstabt Martin I. mit drei Glasmachermeistern einen Vertrag geschlossen, der diesen gestattete, in dem Wald, „der Gruenwald genant, ohnfehr von Gündelwangen gelegen“, eine Glashütte zu errichten. Die Ortsangabe ist vage, denn im unerschlossenen Waldgebiet des Klosters St. Blasien gab es als Orientierungspunkte nur das kleine Pauliner-Kloster in Grünwald und das Dorf Gündelwangen. Der Ort Holzschlag existierte noch nicht.

Diese erste Glashütte lag vermutlich nahe bei Grünwald, auch dort hat man Glasfunde gemacht. 1625 wurde der Glashüttenvertrag verlängert, es gab also ausreichend Holz. Das ist nicht selbstverständlich, denn „Glas frisst Wald“. Enorme Holzmengen wurden verfeuert, um den Schmelzofen in Glut zu halten und Pottasche zu gewinnen, die als Flussmittel den Schmelzpunkt des Quarzsandes senkte.

1645 war der Holzmangel so gravierend, dass die Glashütte in ein frisches Waldgebiet verlegt werden musste, Richtung Südosten, dorthin, wo später der Weiler Glashütte entstand. Im Vertrag zwischen Abt Franz I. und Samuel und Andreas Schmid, Thomas Sigwart, Georg Mahler, Adam Haug und Appolonia Sigwart wird bestimmt, dass der Schmelzofen zehn Arbeitsöffnungen, genannt „Stände oder Werkstätten“, aufweist. Dort arbeitete je ein Hüttenmeister selbständig mit seinen Gehilfen. Die sechs Meisterfamilien, die Glasknechte, die Holzhauer und die Pottaschesieder benötigten Wohnraum, sodass um das Glashüttengebäude Häuschen und Hütten standen. 1675 erfolgte durch Klosterbeamte eine „Examinierung des Waldes“, um zu prüfen, wohin die Hütte zum zweiten Mal verlegt werden könnte, um wieder Holznachschub zu bekommen, doch dazu kam es wahrscheinlich nicht mehr.

Der Rohstoffverbrauch Der Holzverbrauch der Glashütte dürfte etwa 1000 Klafter pro Jahr betragen haben, das entspricht 2700 Festmeter. Dies hatte eine jährliche Rodungsfläche von sieben bis neun Hektar zur Folge. Bald gab es um die Hütte herum deshalb kein Holz mehr.

1696 unterzeichnete Abt Augustin Fink einen letzten Nutzungsvertrag auf nur noch zehn Jahre mit den Hüttenmeistern Andre Schmidt, Bartholomä Rogg, Kaspar Schmid und Thoma Krieg. Der Schmelzofen wurde verkleinert, um weniger Holz zu verbrauchen. Ohne Erfolg: Im November 1706 wurde der Betrieb der Glashütte „wegen Mangel des Holzes“ eingestellt.

Von 1645 bis 1706, also gut 60 Jahre lang, wurde im Weiler Glashütte Glas gemacht. Die aktuellen Funde bestätigen, dass hier Glasmacher aktiv waren. Einerseits ist es schade, dass die Breitbandleitung den eigentlichen Hüttenstandort nur am Rande berührte, deswegen sind die Funde rar. Andererseits ist es gut, dass Pflug und Bagger nicht durch den zentralen Hüttenbereich gezogen sind, denn so bleiben die Geheimnisse der Glashütte für spätere archäologische Untersuchungen noch ungestört.