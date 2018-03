Bonndorf Beförderungen bei der Feuerwehr Bonndorf stehen im Mittelpunkt

Der Kommandant Hansjörg Ketterer zeigt sich mit dem Ausbildungsstand sehr zufrieden und Bürgermeister Jürgen Scharf lobt die Einsatzbereitschaft.

Für Gesamtwehrkommandant Hansjörg Ketterer und Bürgermeister Michael Scharf war es eine große Freude, bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr aktive Wehrleute befördern zu können. Ernannt wurden Martin Stoll und Martin Selz zu Oberbrandmeistern, Sven Bublitz, Andreas Rheiner und Matthias Blattert zu Oberlöschmeistern, Bernhard Zanon und Stefan Rapp zu Hauptlöschmeistern sowie Simon Isele zum Löschmeister.

Kommandant Ketterer blickte auf das Jahr 2017 mit vielen Einsätzen, Bewirtungen- Zusatz-, Einzel-, Spezial-, Wettkampf- und Funkproben zurück. Er gratulierte der Wettkampfgruppe, die sich trotz extremer Hitze in Bad Säckingen gut geschlagen hat. Es habe sich wieder gezeigt, wie wichtig der gute Ausbildungsstand ist. Alle wüssten, dass Mitglied der Feuerwehr zu sein heißt: auf Freizeit zu verzichten, ständig in Rufbereitschaft zu sein und an den Fortbildungen teilzunehmen. Die Wehrangehörigen leisteten ein Vielfaches mehr. Ketterer dankte der Stadt Bonndorf sowie allen Feuerwehrleuten für die Übernahme der vielschichtigen Aufgaben. Er ist stolz und es ist für ihn eine Ehre, als Kommandant einer solchen engagierten Truppe vorzustehen.

Bürgermeister Scharf fand beachtlich, wie viele Organisationen sich im letzten Jahr zusammengefunden haben. Eine wichtige und richtige Etappe war die Beschaffung des neuen Fahrzeugs für die Abteilung Wellendingen, um die Schlagkraft der Wehr weiter zu erhöhen. Für die Abteilung Boll wurde im Jubiläumsjahr ein neuer Anhänger bestellt. Die Stadt Bonndorf werde den Bedarfsplan weiterführen. Es freute ihn, dass die Wehrleute zusätzlich für kirchliche und fasnächtliche Anlässe ihre Zeit opfern, um damit das Brauchtum zu pflegen. Über die Arbeit mit der Jugendwehr und der neugegründeten Bambiniabteilung gab Jugendleiter Dirk Temesberger Auskunft. Zu den Aufgaben des Feuerwehrnachwuchses gehörten unter anderem das Üben einer Person mit Hilfe von Sideboard und Cat-System, mit der Drehleiter, verschiedene Löschangriffe, die technische Hilfeleistung mit Schere und Spreizer, die Hydrantenprobe, wettkampfmäßiges Saugschlauchkuppeln auf Zeit sowie Geräte- und Knotenkunde. Viel Spaß machte den Jugendlichen ein Ausflug zum Haberjockelshof in Schwärzenbach. Der Raumschaftsvertreter Hochschwarzwald, Guido Strittmatter (Grafenhausen), gab Infos aus der Kreisversammlung bekannt und dankte der Bonndorfer Wehr für die gute Zusammenarbeit. Polizeipostenführer Jochen Schäuble lobte die riesige Leistung aller Institutionen bei der Suche einer vermissten Person. Gruß- und Dankesworte sprachen Matthias Müller aus Münchingen sowie der DRK-Bereitschaftsführer Axel Zorn, der zu bedenken gab, dass der Bevölkerungsschutz nur durch das Ehrenamt erhalten bleibt.