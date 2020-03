von Stefan Limberger-Andris

Seit knapp zwei Monaten läuft die aktive Vermarktung der Baugrundstücke im künftigen Bonndorfer Wohngebiet Waldfrieden – rund ein Drittel der Grundstücke sei bereits mit verbindlichen Zusagen belegt, notarielle Abschlüsse stehen kurz bevor. Manfred Nirwing, Inhaber des Immobilienunternehmens, das die rund 2,8 Hektar große Fläche im Auftrag von Investor Ralf Hirschbeck vermarktet, zeigte sich zufrieden.

Wenn alles glatt laufe und die Nachfrage weiter hoch bleibe, rechnet Manfred Nirwing bis Ende 2021 mit einer kompletten Bebauung der 20 Bauplätze im Baugebiet Waldfrieden.

Die Erschließung des Geländes im Westen der Kernstadt soll im März beginnen und Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein. Ab Juli könnte dann das ehemalige Areal der Jugendherberge in Nachbarschaft zum Waldstadion bebaut werden. Unklar sei die künftige Nutzung von drei der Gebäude des ursprünglichen Häuserbestands. Wohnraum im ehemaligen Hauptgebäude der Jugendherberge an der Waldallee sei vermietet, ein Gebäude in direkter Nachbarschaft werde derzeit saniert. Ein Abriss der drei angrenzenden niedrigeren Gebäude sei denkbar, jedoch noch nicht beschlossen. Die ursprünglich ebenfalls als Grundstücke vorgesehenen Bereiche direkt am Waldrand dürfen aufgrund baurechtlicher Vorschriften wegen der Waldnähe nicht bebaut werden.

Nicht nur Einheimische, sondern auch Menschen aus der Region interessieren sich für das Bonndorfer Gebiet Waldfrieden – junge Familien ebenso wie ältere Semester, freut sich Manfred Nirwing auf eine wünschenswerte Durchmischung des künftigen Wohngebiets. Das Interesse am Wohnen im Waldfrieden sei über die ruhige Lage hinausgehend auch begründet in den Möglichkeiten, die die Satzung zum Bebauungsplan den Bauherren lasse. Sattel-, Pult- oder Flachdächer seien denkbar, auch die Ausrichtung der Gebäude nach der Himmelsrichtung lasse Spielraum in den doch großen Baufenstern.

Manfred Nirwing rechnet bei vollständiger Bebauung des kompletten Gebiets mit 60 bis 80 Menschen, die in Ein- und Zweifamilienhäusern im Waldfrieden ein neues Zuhause finden werden.