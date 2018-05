Bonndorf Bauamt in Bonndorf: Ihnen geht die Arbeit nicht aus

Das Bauamtsteam in Bonndorf ist gefordert: Breitbandausbau, Hallensanierung, der Dorfplatz Gündelwangen – um nur drei Baustellen zu nennen. Da Werner Steiert kommendes Jahr in den Ruhestand geht, erhält das Team schon einmal Verstärkung durch Jürgen Friedrich (35). Der ist von der Atmosphäre im Rathaus begeistert.

„Als wir die Stadtsanierung gemacht haben, dachte ich, das kann nicht heftiger werden“, erinnert sich Werner Steiert vom Bauamt an die Zeit von vor rund zehn Jahren. „Aber es wird immer mehr“, muss er heute feststellen.

Ein ganz schöner Batzen Arbeit

Steiert der Bauchfachmann bildet seit Jahren gemeinsam mit der Kollegin Nicole Messerschmid „Verwaltungs-Füchsin“ ein eingeschworenes Bauamts-Team. In jüngster Vergangenheit sind parallel gelaufen die Stadthallensanierung, Reste der Nahwärmeversorgung, der Sportplatzbau, der Beginn des Glasfasernetzausbaus, die Entstehung des Baugebiets in Wellendingen (Schmiedeäcker) und nun des Baugebiets Mittlishardt 3, der Dorfplatz Gündelwangen und die zentrale Bushaltestelle mit Verbindungsweg am Schulzentrum. Gar nicht zu reden von notwendigen Sanierungsmaßnahmen etwa in der Bergstraße. „Der Bauboom im privaten Bereich geht ja auch nicht spurlos an uns vorüber. Das ist ein Haufen Beratungstätigkeit. Bei jeder Gemeinderatssitzung gibt es Bauanträge, Bebauungspläne, Ergänzungssatzungen“, fügt Nicole Messerschmid an.

Junge Verstärkung kommt hinzu

Dreamteam hin oder her: Seit Monaten läuten Abschiedsglocken. Werner Steiert plant, im kommenden Februar seinen Ruhestand anzutreten. Und seither sucht man nach einem Nachfolger. Als solcher will sich Jürgen Friedrich, derzeit mindestens, gar nicht sehen. „Ich bin erst seit diesem April im Bauamt und fast alles was ich tue ist Lernen“, sagt der 35 Jahre alte Bauzeichner im Tiefbau.

„Hier muss man viel auf Gesetzgebung und Vorschriften achten und natürlich wäre es einfacher, wenn ich schon zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet hätte“, sagt Friedrich zurückhaltend. Werner Steiert zeigt Verständnis. „Wenn man Hydraulik nicht in der Ausbildung gehabt hat, kann man das nicht einfach so im Schnellkurs lernen.“

Wo andere ihren Schreibtisch asketisch frei halten können, manche sogar nicht einmal ein Stück Papier brauchen, ist das in so einem Allround-Bauamt kaum möglich. Post aus Ämtern, von Privat, von Konstrukteuren und Handwerkern muss täglich aufgearbeitet werden, Angebote werden eingeholt und nicht zuletzt sind es raumgreifende Pläne, die auch einmal ausgebreitet werden müssen.

Balanceakt im Bauamts-Büro

An drei Schreibtischen, die zudem mit PCs belegt sind, ist das ein Balanceakt. „Eng ist es im Büro, das ist ein bisschen wie Käfighaltung hier, man kann keine Stunde in Ruhe schaffen“, sagt Nicole Messerschmid flapsig, meint das allerdings wirklich ernst. Geschuldet ist das dem Übergang.

Auf Sicht sei Kollege Werner Steiert ja nicht mehr im Büro. „Sonst müssten wir etwas ändern.“ Aber schließlich sei es ja wichtig, dass Jürgen Friedrich als neuer Kollege so viel wie möglich mitbekomme, damit er immer mehr Einzelprojekte auch selbstständig bearbeiten kann. „Das wäre schwer möglich, wenn er in einem anderen Büro sitzen würde“, so Nicole Messerschmid.

Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht, sich mit der eigenen Situation zu beschäftigen, dazu sind die Arbeitstage zu dicht. Eine Absprache mit dem Bauhofleiter ist vonnöten. Die Submission für die Fassanden-Sanierung des Bauhofs steht an. Neue Fenster und Arbeiten am Dach müssen erledigt werden. Bis zu dieser Vormittagsstunde war Werner Steiert schon in Gündelwangen, an der Baustelle in Wellendingen, in Mittlishardt, im Breitenfeld und in der Bergstraße.

„Es vergeht auch keine Woche ohne Altlasten“, meint Steiert mit Verweis auf die Stadthallensanierung. Zwar sei das Gros geschehen und von fünf Millionen Euro nur rund 100 000 noch nicht abgerechnet. Aber mit einigen Gewerken sei man sich wegen Baumängeln nach wie vor nicht einig. „Die Prallwände kommen runter, die haben alle Schäden.“ Mit den Pfingstferien solle das anfangen, Zug um Zug. „Nutzungseinschränkungen für die Halle soll es nicht geben“, meint Steiert. Umso aufwendiger ist die Planung.

"Im Rathaus ist eine tolle Stimmung"

Jürgen Friedrich, 35 verstärkt seit gut drei Wochen das städtische Bauamt. Im Interview spricht er über die Arbeit.

Herr Friedrich, Sie sind seit diesem Monat im Bauamt, was waren Ihre ersten Eindrücke?

Es ist viel Neues auf mich zugekommen. Viel Gesetzgebung muss beachtet werden. Es gibt verschiedene Bereiche, die sehr weitläufig sind. Ich war bisher ja noch nicht in einer Verwaltung beschäftigt. In den drei Wochen habe ich vieles angerissen, muss mich aber natürlich noch viel tiefer einarbeiten.

Was haben Sie vorher gemacht?

Vorher war ich Projektleiter im Anlagenbau und Konstrukteur bei der Firma Stulz. Da hatte man natürlich auch Vorschriften, aber nicht so wie im öffentlichen Dienst. Die Vorschriften, die man einhalten musste, hat man nach jahrelanger Tätigkeit selbstverständlich aus dem FF gekannt.

Was sind Ihre ersten Eindrücke von der Arbeitsatmosphäre?

Im Rathaus ist eine tolle Stimmung. Das ist rundum ein gutes Team. Man wird freundlich aufgenommen. Da kann ich bisher nur Positives sagen. Früher hätte ich nicht gedacht, dass ich mich einmal für eine Stelle in der Verwaltung interessieren würde. Aber man verändert sich auch im Laufe der Zeit und lernt dazu.

Im Gespräch mit Ihren neuen Kollegen wurde klar, dass das Tätigkeitsfeld sehr vielseitig ist. Hat Sie das gereizt?

Auf jeden Fall. Es macht den Beruf interessant, dass das Spektrum so weit gefasst ist.

Welche Bedeutung hat es für Sie, diese Stelle in Bonndorf bekommen zu haben?

Eine sehr angenehme, weil ich nur zwei Minuten zu meinem Arbeitsplatz habe. Ich bin zwar aus Stühlingen, lebe aber seit acht Jahren in Bonndorf.

Fragen: Gudrun Deinzer