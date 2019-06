von Martha Weishaar

Die Renovierungsmaßnahmen an der Dobelmühle sind abgeschlossen. Das geschätzt 300 Jahre alte Gebäude ist nun im Erdgeschoss barrierefrei und verfügt über moderne Sanitärräume. Das feierten vor Kurzem Geschäftsführer und Vorstand der Lebenshilfe Südschwarzwald gemeinsam mit Planern, Handwerkern und weiteren Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben.

Wulf Schmidt (rechts) und Hans-Peter Cheret pflanzen zur Wiedereröffnung der Dobelmühle eine Kletterrose an der Südwand des Gebäudes. | Bild: Martha Weishaar

Wulf Schmidt, Vorsitzender der Lebenshilfe Südschwarzwald, freute sich anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung nach einem halben Jahr Bauzeit, dass bei diesem „verborgenen Schmuckstück barrierefrei ehrwürdig Altes und Funktionalität verbunden wurden. Das ist nicht Wellness, dafür aber Wohlfühl-Charakter.“

Das Gelingen der Modernisierung gebe ihm ein „Wir-schaffen-das-Gefühl“. Er dankte allen beteiligten Handwerkern, weiteren Helfern sowie dem Verwalter- und Hausmeisterpaar Elke und Markus Isele. „Ohne Sie hätten wir erhebliche Schwierigkeiten, den Betrieb vor Ort abzuwickeln“, sagte er an die Adresse der Verwalter aus Wittlekofen. Die Lebenshilfe habe in der Dobelmühle eine wertvolle Bereicherung ihrer Angebote und Einrichtungen.

Uli Pfeiffer, Geschäftsführer der Lebenshilfe Südschwarzwald, präsentiert stolz die neuen Sanitärräume in der Dobelmühle. | Bild: Martha Weishaar

Rund 125 000 Euro kostete die Modernisierung, informierte Architekt Oliver Thiele. Ein Teil davon ist durch einen Zuschuss der „Aktion Mensch“ gedeckt. Es war eine Herausforderung für die Planer, bei Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens behindertengerecht zu modernisieren und dennoch den ursprünglichen Charakter der einstigen Getreidemühle zu erhalten. Die niedrigen Räume, Fußböden aus Fichtendielen, rustikale Balken und vor allem der wuchtige, grüne Kachelofen mitsamt Kunst im Aufenthaltsraum bewahren auch nach der Renovierung die urige Atmosphäre eines alten Schwarzwaldhauses.

Zentraler Blickfang im hell gestalteten Aufenthaltsraum ist der wuchtige grüne Kachelofen mit Kunst. | Bild: Martha Weishaar

Wo früher Schwellen waren, führen Rampen aus neuen Dielen barrierefrei von einem Raum in den nächsten. Auch im Eingangsbereich, der sogar für ein breites Fahrzeug direkt anzufahren ist, wurde ein ebener Übergang über die Granitsteinschwelle geschaffen.

Die alte Eingangstüre wurde ohne erkennbare optische Eingriffe verbreitert, so wie auch alle weiteren Türen im Erdgeschoss rollstuhlgerecht verbreitert wurden. Duschen und Toiletten wurden behindertengerecht erneuert. Auch die Elektroinstallation des Gebäudes wurde komplett erneuert. Die hölzernen Wandvertäfelungen in den Räumen blieben erhalten, wurden jedoch zum Teil hell lasiert, was die Räume lichter erscheinen lässt. In der guten Stube wurde die Holzdecke optisch aufgewertet.

Uli Pfeiffer, Geschäftsführer der Lebenshilfe Südschwarzwald, zeigt sich vom Ergebnis begeistert. „Das Haus entspricht jetzt modernen Erwartungen, vor allem was die Sanitärräume anbelangt. Die Räume sind viel heller, obwohl das alte Holz erhalten blieb.“

Er schätzt vor allem den Hüttencharakter der Dobelmühle, die Gruppen mit einer Größe bis zu 20 Personen als Selbstversorgerhaus mieten können. Sei es zu Familienfeiern, Gruppenfreizeiten oder Seminaren, das idyllisch gelegene Haus am Erlenbach eignet sich für viele Gelegenheiten. Die Möbel des zentralen Aufenthaltsraumes sind flexibel und stapelbar. Eine Sitzgruppe in einem weiteren Aufenthaltsraum im Obergeschoss strahlt gemütliches Ambiente aus. Zur Verfügung stehen jeweils zwei Gruppenschlafräume im Erd- und Obergeschoss sowie ein Betreuerzimmer neben dem Aufenthaltsraum.