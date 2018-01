Bonndorf Badische Landes-Rassekaninchenschau: Zwei Bonndorfer sind Landesmeister

Der Kleintierzuchtverein Bonndorf war erfolgreich bei der Badischen Landes-Rassekaninchenschau in Offenburg. Die Zuchtgemeinschaft Uwe und Tobias Baumann wurden Landesmeister mit der Rasse Satin Elfenbein Rotauge, Bernhard Nägele erreichte mit seinem Stamm der Rasse Weiße Wiener ebenfalls Platz eins. Zudem kam der Bonndorfer BVerein in der Gesamtwertung auf Platz zwei, zum ersten Platz fehlten nur zwei Punkte.

Bonndorf – Große Erfolge erzielte der Bonndorfer Kleintierzuchtverein C 512 bei der 49. Badischen Landes-Rassekaninchenschau, die am 13. und 14. Januar in der Ortenauhalle in Offenburg stattfand. Ausgestellt war eine Vielfalt der verschiedensten Kaninchenrassen.

Vorsitzender Rolf Maier ist stolz, dass aus den eigenen Reihen zwei Landesmeister, ein Vizelandesmeister sowie ein Jugend-Landesmeister hervorgingen. Besonders groß ist seine Freude, dass der Bonndorfer Kleintierzuchtverein in der Gesamtwertung aller ausstellenden Vereine den zweiten Platz belegte. Für den Siegertitel hatten nur zwei Punkte gefehlt.

Den besten Stamm mit vier Tieren stellte die Zuchtgemeinschaft Uwe und Tobias Baumann mit 388,5 von 400 möglichen Punkten der Rasse Satin Elfenbein Rotauge. Bernhard Nägele belegte mit seinem Stamm der Rasse Weiße Wiener und 388 Punkten ebenfalls den Siegerplatz. Mit der gleichen Rasse wurde er auch mit 387,5 Punkten Vize-Landesmeister. Erfreulich für den Bonndorfer Verein ist, dass die Jugendzuchtgemeinschaft Miriam und Marvin Stoll mit der Rasse Helle Großsilber und 382,5 Punkten den Titel Badische Jugendmeister mit nach Hause brachten. Über einen dritten Platz mit der Rasse Kleinsilber schwarz freute sich Vorsitzender Rolf Maier.

Über 20 Vereine mit nahezu 5000 Tieren waren bei der großen Schau in Offenburg vertreten. Der Bonndorfer Kleintierzuchtverein stellte mit sieben Erwachsenenaussteller und einer Jugendzuchtgemeinschaft 52 Kaninchen zur Schau. Vom Verein Bonndorf halfen Uwe Baumann, Sebastian Villinger und Bernhard Nägele als Zuträger der Kaninchen bei der Bewertung durch die Preisrichter mit. Für die Richter waren das Gewicht, die Körperform, die Felldichte, die Kopfbeschaffenheit, die Farbe sowie das gesamte Erscheinungsbild der Tiere wichtige Prüfkriterien.

Bernhard Nägele, Uwe Baumann, Erhard Hölderle und Rudi Stritt haben 1990 in Bonndorf mit der Züchtung von Kaninchen begonnen. Rolf Maier ist seit 13 Jahren Vorsitzender des Bonndorder Kleintiervereins. Bernhard Nägele begann bereits in jungen Jahren mit der Kaninchenzucht. Er musste aber aus beruflichen Gründen, als er auf Montage unterwegs war, aufhören. Nachdem Tochter Lena ein Kaninchen geschenkt bekam, hat er wieder mit der Zucht begonnen.

Uwe Baumann begann aus Interesse zuerst mit der Zucht von Riesenschecken und stellte später auf die Rasse Satin Elfenbein Rotauge um. Inzwischen macht auch Sohn Tobias die Arbeit mit den Kaninchen große Freude. Die Bonndorfer Züchter sind alle mit großer Begeisterung dabei und haben Spaß an der Zuchtarbeit