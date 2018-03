Bonndorf BLHV Bonndorf will den Ruf der Landwirte verbessern

Der BLHV Stadtverband Bonndorf will den Ruf der Landwirte verbessern und dazu verstärkt an Schulen gehen.

Der BLHV Stadtverband Bonndorf lud zur Hauptversammlung ins Gasthaus "Kranz". Die Landwirte diskutierten viele Themen. Der Vorsitzende Friederich Bündert sprach in seinem Bericht den Wegebau und die Jagd an. So habe man mithilfe eines Verfahrens, das vorhandenes Material weiterverwendet statt neues zu nutzen, ein kostengünstiges Konzept umgesetzt. Zwei Wege seien fertig, einer in Bau. Die Kosten betragen nach Angaben Bünderts bis zu 390 000 Euro, wobei in dieser Kalkulation ein vierter Weg mit zu Buche schlägt. Für die nähere Zukunft sind Wegebauten in den Ortsteilen Wittlekofen, Wellendingen, Brunnadern und Ebnet vorgesehen.

Laut dem Vorsitzenden Bündert sind Bestimmungen aufgelockert worden, um mehr Wildschweine zu schießen. Damit wolle man auf die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest reagieren. Zudem schlug Bündert eine engere Kommunikation zwischen Landwirten und Jägern vor. In Zukunft sollen Jagdpächter einen Jäger benennen, der ein Revier übernimmt, wenn der vorgesehene Revierjäger etwa im Urlaub ist.

Bündert berichtete auch über das ursprüngliche Vorhaben sich um die Auszeichnung "Bio-Musterregion Baden-Württemberg" zu bewerben. Innerhalb der Ortsverbände habe die Idee jedoch wenig Anklang gefunden und man verwarf sie wieder. Biomusterregion für den Regierungsbezirk Freiburg wurde Konstanz, in welchem Bio-Betriebe Priorität hätten. Siegfried Maier meinte dazu, dass "das Land damit auf die erhöhte Nachfrage nach Bio-Produkten reagieren wollte". Vier solcher Musterregionen gibt es derzeit im Land.

Zwei Vorträge zu den Themen "Naturparkschule" und "Brotlehrpfad" lieferten Diskussionsstoff. Christopher Bäuerle, Werkrealschullehrer in Bonndorf, erklärte den Landwirten das Konzept, welches federführend von Melanie Boll und Jutta Schär entwickelt wurde. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) steht dabei im Vordergrund. Die Schüler sollen mit der Natur- und Kulturlandschaft ihrer Heimat vertraut werden, wozu der Einbezug der Landwirte wichtig sei. Theorie und Praxis sollen eng verzahnt werden. Die Umsetzung liege dabei im freien Spielraum der Lehrkräfte. Das Konzept stoß auf Zustimmung, aber auch Skepsis. Etwa zum Thema Biber meinte Bündert: "Ich hoffe, dass den Schülern nicht nur vermittelt wird, was für ein tolles Tier der Biber ist, sondern, dass er auch negative Seiten hat." Aus dem Kreis der Versammelten kam dann der Ruf, da könne man mit dem Wolf auch gleich weitermachen. Konkrete Nachteile, welche durch die beiden Tierarten für die Landwirtschaft entstehen, nannte jedoch Niemand.

Bürgermeister Michael Scharf, der auch Vorsitzender der Jagdgenossenschaft ist, findet, man sollte nicht "alles schwarz oder weiß sehen", sondern müsse versuchen mehrere Sichtweisen einzubeziehen. Natur- und praxisnahe Bildung sei auch in Bezug auf das Handwerk wichtig, da immer weniger Menschen bereit seien, solche Berufe zu ergreifen. Der Vortrag zum Thema "Brotlehrpfad" ging dann auch in eine ähnliche Richtung. "Der Verbraucher will verstehen, was und wie wir es machen", erklärt Daniel Blattert den Marketingcharakter solcher Lehrpfade. "Es geht darum, Verbraucheraufklärung zu leisten, Geschichten rund ums Produkt zu transportieren und so die Lust darauf zu steigern".

Zum Ende der Sitzung standen Grußworte an. Michael Martin verwies dabei auf eine Kampagne unter dem Motto "Wir machen, dass es summt und brummt", um den Ruf der Landwirte zu verbessern. "Wir müssen mehr in die Schulen gehen und weg vom Bilderbuch, die Schüler müssen die Praxis erfahren." Manchmal käme man mit dem schnellen Wandel nur schwerlich mit. Durch Dinge wie den Glyphosat-Fall seien die Landwirte als Naturschänder unter Generalverdacht. Dem wolle man entgegenwirken und zeigen, dass, so Martin, "Wir Landwirte Bewahrer der Kulturlandschaft sind". Die Versammelten entlasteten, unter Regie von Bürgermeister Michael Scharf einstimmig den Kassenprüfer und den Vorstand. Tobias Kromer wurde ohne Gegenstimmen als neuer Beisitzer aus Dillendorf gewählt.